Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili son dakika haberi! Avukatı açıkladı: O cani neyin peşinde?

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, SABAH'a katilin tüyler ürperten ifadeleriyle ilgili çarpıcı detayları anlattı. Epözdemir, "Failin haksız tahrik indiriminden faydalanmak için ezberletilmiş, kurgulanmış bir savunma mekanizmasını hayata geçirmeye çalışmasını görüyoruz. İnsanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet" dedi. Cinayetin detaylarına dikkat çeken Avukat Epözdemir, "Canice, hunharca işlenmiş bir cinayet. Önce bir yumruk attım, bir yumruk daha attım. 10-15 saniye öldükten sonra boğazını sıktım deniyor. Cinayetin tasarlanarak işlendiği, özellikle suç delillerini gizleme, yok etme, cesedin yok edilmesi kısmında başkaca faillerin olduğu açık. İnanılmaz soğukkanlı planlı süreç" dedi.

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Avukat Epözdemir, katilin telefonu en son bağ evinden, cinayetin yaşandığı yerden 'sinyal vermesin' diye 45 dakika kadar

uzak bir noktaya giderek, burada 'baz ve sinyal kaydı oluşsun' diye çabaladığını belirtti. Epözdemir, "Sinyal almaya çalıştığı yerde SİM kartı kırıyor.