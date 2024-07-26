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Pi'nin Yaşamı konusu ve oyuncuları: Pi'nin Yaşamı filmi gerçek mi, nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
15:52
Pi'nin Yaşamı konusu ve oyuncuları: Pi'nin Yaşamı filmi gerçek mi, nerede ve ne zaman çekildi?
Pi'nin Yaşamı konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam ATV ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak 2012 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ang Lee oturuyor. Macera ve dram kategorilerinde dikkat çeken yapımın nasıl çekildiği de merak konusu. İlginç hikaye için izleyenler ekran başında. Peki, Pi'nin Yaşamı gerçek mi, nerede ve ne zaman çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...