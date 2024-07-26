Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Pi'nin Yaşamı konusu ve oyuncuları: Pi'nin Yaşamı filmi gerçek mi, nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:52

Pi'nin Yaşamı konusu ve oyuncuları: Pi'nin Yaşamı filmi gerçek mi, nerede ve ne zaman çekildi?

Pi'nin Yaşamı konusu ve oyuncuları ile gündemdeki yerini aldı. Bu akşam ATV ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak 2012 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ang Lee oturuyor. Macera ve dram kategorilerinde dikkat çeken yapımın nasıl çekildiği de merak konusu. İlginç hikaye için izleyenler ekran başında. Peki, Pi'nin Yaşamı gerçek mi, nerede ve ne zaman çekildi? İşte, filme dair merak edilenler...

Pi’nin Yaşamı konusu ve oyuncuları: Pi’nin Yaşamı filmi gerçek mi, nerede ve ne zaman çekildi?

Pi'nin Yaşamı konusu ile ilgi odağı olan yapımlar arasında. Yayımlandığı dönemden bu yana ilgiyle takip edilen film bu akşam yayında olacak. Görsel şölen sunan film sahnelerinin nasıl ve nerede çekildiği en çok merak edilenler arasında. Peki; Pi'nin Yaşamı oyuncuları kimler, gerçek hikaye mi? İşte, detaylar...

Pi’nin Yaşamı konusu ve oyuncuları: Pi’nin Yaşamı filmi gerçek mi, nerede ve ne zaman çekildi?

Pİ'NİN YAŞAMI FİLM KONUSU

Hindistan'dan Kanada'ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pi’nin Yaşamı konusu ve oyuncuları: Pi’nin Yaşamı filmi gerçek mi, nerede ve ne zaman çekildi?

Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktan oluşmaktadır. Pi'nin hayvanat bahçesi işleten ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulan ailesi, batan gemide yaşamını kaybetmiştir.

Pi’nin Yaşamı konusu ve oyuncuları: Pi’nin Yaşamı filmi gerçek mi, nerede ve ne zaman çekildi?

Pİ'NİN YAŞAMI OYUNCULARI

Suraj Sharma

Irrfan Khan

Adil Hussain

Tabu

Rafe Spall

Gerard Depardieu

Ayush Tandon

James Saito

Pi’nin Yaşamı konusu ve oyuncuları: Pi’nin Yaşamı filmi gerçek mi, nerede ve ne zaman çekildi?

Pİ'NİN YAŞAMI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin okyanus sahneleri, mürettebat tarafından terk edilmiş bir havaalanında inşa edilen dev bir dalga tankında çekildi.

Filmin ana çekimleri 18 Ocak 2011'de Puducherry'de Muthialpet'teki Holy Rosary Kilisesi'nde başladı . Çekimler 31 Ocak'a kadar Puducherry'de devam etti ve Kerala'daki Munnar ve Tayvan dahil olmak üzere Hindistan'ın diğer bölgelerine taşındı

SON DAKİKA