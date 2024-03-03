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Haberler Yaşam Piramitlerin sırrı nihayet çözüldü! Fizikçiler anlattı: Meğer böyle inşa edilmiş…
Giriş Tarihi: 03.03.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 16:49

Piramitlerin sırrı nihayet çözüldü! Fizikçiler anlattı: Meğer böyle inşa edilmiş…

146 metrelik Büyük Gize Piramidi, yapıldığı tarihte günümüzdeki teknolojinin bulunmaması nedeniyle yapımındaki gizemi bugüne kadar korudu. Ortaya birçok iddia atılsa da bu ağır ve büyük blokların nasıl piramidin üst katlarına taşındığı ve inşa edildiği bilinmiyordu. Ancak yakın zamanda bir grup bilim insanı, Eski Mısırlıların piramitleri nasıl inşa edildiğine dair bir teori ortaya koydu.

Piramitlerin sırrı nihayet çözüldü! Fizikçiler anlattı: Meğer böyle inşa edilmiş…

Amsterdam Üniversitesi'ndeki fizikçilerden oluşan bir ekip, piramitlerin gizemini çözdüklerini düşünüyor.

Piramitlerin sırrı nihayet çözüldü! Fizikçiler anlattı: Meğer böyle inşa edilmiş…

Dr. Daniel Bonn liderliğindeki bilim insanları ekibi, Djehutihotep'in mezarındaki belirli bir inşaat tekniğini gösteren bir duvar resmine odaklandı.

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Piramitlerin sırrı nihayet çözüldü! Fizikçiler anlattı: Meğer böyle inşa edilmiş…

Tarihi M.Ö. 1900'lere kadar uzanan tablo, bir kızağa bağlı halatlarla bir heykeli hareket ettiren 172 adamı tasvir ediyor. Kızağın önünde ise kumun üzerine su döküldüğü görülüyor.

Piramitlerin sırrı nihayet çözüldü! Fizikçiler anlattı: Meğer böyle inşa edilmiş…

Böylece fizikçiler süreci kendileri için denemeye karar verdiler; ancak Mısır'a gidip kendileri başka bir piramit inşa etmek yerine elbette daha küçük ölçekte bir deney yaptılar.

Piramitlerin sırrı nihayet çözüldü! Fizikçiler anlattı: Meğer böyle inşa edilmiş…

Ekip, kumun kuru olması durumunda nesnelerin hareket etmesini zorlaştıran topaklanmalar oluşabileceğini, ancak doğru miktarda su eklerseniz sıvının topaklanmaları önlediğini ve kumu daha pürüzsüz hale getirdiğini keşfetti.

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