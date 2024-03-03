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Piramitlerin sırrı nihayet çözüldü! Fizikçiler anlattı: Meğer böyle inşa edilmiş…
Giriş Tarihi: 03.03.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
16:49
Piramitlerin sırrı nihayet çözüldü! Fizikçiler anlattı: Meğer böyle inşa edilmiş…
146 metrelik Büyük Gize Piramidi, yapıldığı tarihte günümüzdeki teknolojinin bulunmaması nedeniyle yapımındaki gizemi bugüne kadar korudu. Ortaya birçok iddia atılsa da bu ağır ve büyük blokların nasıl piramidin üst katlarına taşındığı ve inşa edildiği bilinmiyordu. Ancak yakın zamanda bir grup bilim insanı, Eski Mısırlıların piramitleri nasıl inşa edildiğine dair bir teori ortaya koydu.