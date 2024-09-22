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Giriş Tarihi: 22.09.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 17:05

Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü: Cenazeye giden yakınları kaza yaptı!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehadete erdi. Acı haber, şehidin Muş'taki evine ulaşırken kahreden haber geldi. Maşallah Abakay'ın cenazesine katılmak için Muş'a giden akrabaları, trafik kazası geçirdi. 70 metre yükseklikten yuvarlanan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti.

MURAT YILDIRIM
Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü: Cenazeye giden yakınları kaza yaptı!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu araç şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü: Cenazeye giden yakınları kaza yaptı!

Şehit Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Batman'dan Muş'a giden yakınlarının içinde bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 21 BF 066 plakalı kamyonet, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

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Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü: Cenazeye giden yakınları kaza yaptı!

Çevredekilerinin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü: Cenazeye giden yakınları kaza yaptı!

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen araçta şehidin yakını olan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü: Cenazeye giden yakınları kaza yaptı!

Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

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