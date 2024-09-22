Giriş Tarihi: 22.09.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
17:05
Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit düştü: Cenazeye giden yakınları kaza yaptı!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehadete erdi. Acı haber, şehidin Muş'taki evine ulaşırken kahreden haber geldi. Maşallah Abakay'ın cenazesine katılmak için Muş'a giden akrabaları, trafik kazası geçirdi. 70 metre yükseklikten yuvarlanan otomobilde iki kişi hayatını kaybetti.