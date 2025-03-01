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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM! Piyasa 2. bölüm izle: Kanal D ile Piyasa son bölüm izle
Giriş Tarihi: 01.03.2025 21:15 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 21:15

YENİ BÖLÜM! Piyasa 2. bölüm izle: Kanal D ile Piyasa son bölüm izle

İlayda Alişan ve Alp Navruz gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi yeni bölümü ile takip ediliyor. Piyasa 2. bölüm izle araştırmaları Kanal D ekranlarına yöneltiliyor. 1 Mart 2025 tarihli bölüm için ekran başında yerler alındı. İşte, Piyasa son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

YENİ BÖLÜM! Piyasa 2. bölüm izle: Kanal D ile Piyasa son bölüm izle

Piyasa 2. bölüm izle Kanal D dizi ekranlarında izleniyor. Kenan'ın Münevver'i yanlışlıkla öpmesi sonucunda işler sarpa sarar ve kriz büyür. Yeni dizi her hafta cumartesi günleri yayımlanmaya hazırlanıyor. İşte, Piyasa son bölüm izle ekranı:

YENİ BÖLÜM! Piyasa 2. bölüm izle: Kanal D ile Piyasa son bölüm izle

PİYASA 2. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/piyasa/bolumler

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YENİ BÖLÜM! Piyasa 2. bölüm izle: Kanal D ile Piyasa son bölüm izle

PİYASA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan'ın Münevver'i yanlışlıkla öpmesi büyük bir krize dönüşür. Uzaktan çekilen bir fotoğrafın internete düşmesi ise Münevver'in memleketteki kocası ve abisinin sabrını tüketir. Münevver ve Kenan üzerlerine yapışan dedikodudan kurtulabilmek için bir araya gelirler.

YENİ BÖLÜM! Piyasa 2. bölüm izle: Kanal D ile Piyasa son bölüm izle

Ahsen ve Şefik ikisi üzerinden geçmişleriyle hesaplaşmaya başlarken Keriman'ın korkuları tek tek gerçek olmaktadır. Beklenmedik bir haber Kenan için yıkıcı etki yaratırken Münevver kocasıyla yüzleşmek zorunda kalır.

YENİ BÖLÜM! Piyasa 2. bölüm izle: Kanal D ile Piyasa son bölüm izle

Kenan yaşadıklarından kaçmak için yanlış yollara sapar. Adar ise Münevver'in namusunu sorgular. Kenan ince bir iple hayata tutunmaya çalışırken, Münevver başına geleceklerden habersiz bilinmeze doğru sürüklenmektedir.