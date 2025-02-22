PİYASA 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D Piyasa yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Bu dünyada ise, Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın ışıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir.