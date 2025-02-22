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Haberler Yaşam PİYASA 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D Piyasa yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 22:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:52

PİYASA 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D Piyasa yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Kanal D'de İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa dizisinin 2. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Aşk, ihanet ve güç savaşlarının içinde, gizemli hayatların kesiştiği bir hikayeyi anlatan yapım, ilk bölümüyle dikkat çekti. İzleyiciler, gelecek haftaya dair ipuçları bekliyor. Peki, Piyasa 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

PİYASA 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D Piyasa yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa, ilk bölümünün ardından 2. bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Aşk, ihanet ve güç savaşlarının ön planda olduğu yapım, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunuyor. Yönetmenliğini deneyimli isim Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Peki, Piyasa yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

PİYASA 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D Piyasa yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

PİYASA 2.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Piyasa dizisine dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/piyasa

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PİYASA 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D Piyasa yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

PİYASA İLK BÖLÜM İZLE!

Piyasa ilk bölümüyle 22 Şubat Cumartesi akşamı Kanal D'de. Diziye dair bölümleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/piyasa

PİYASA 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D Piyasa yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

İLK BÖLÜM ÖZETİ

Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun bir kasabada başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul'un parıltılı dünyasına taşır.

PİYASA 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D Piyasa yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?

Bu dünyada ise, Türkiye'nin en büyük yıldızı Kenan Akın ışıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan'ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir.

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