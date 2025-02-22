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PİYASA 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D Piyasa yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
22:52
PİYASA 2.BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Kanal D Piyasa yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler olacak?
Kanal D'de İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Piyasa dizisinin 2. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Aşk, ihanet ve güç savaşlarının içinde, gizemli hayatların kesiştiği bir hikayeyi anlatan yapım, ilk bölümüyle dikkat çekti. İzleyiciler, gelecek haftaya dair ipuçları bekliyor. Peki, Piyasa 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?