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Haberler Yaşam Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Piyasa yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 01.03.2025 23:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 23:14

Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Piyasa yeni bölüm fragmanı gündemde!

Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı takip ediliyor. Dizinin takipçileri ekran başında. Son bölümün hemen ardından başlayan fragman araştırmaları Kanal D ekranlarına yöneltiliyor. Dizinin özellikle ilk bölümleri hikayenin gelişimi açısından izleniyor. İşte, Piyasa yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...

Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Piyasa yeni bölüm fragmanı gündemde!

Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı Kanal D ekranlarında araştırılıyor. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerinde yer aldığı yapım gündemde. Peki, Piyasa dizisinde gelecek hafta neler olacak?

Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Piyasa yeni bölüm fragmanı gündemde!

PİYASA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile takip edilen Piyasa yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

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Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Piyasa yeni bölüm fragmanı gündemde!

PİYASA 2. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/piyasa/bolumler

Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Piyasa yeni bölüm fragmanı gündemde!

PİYASA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan'ın Münevver'i yanlışlıkla öpmesi büyük bir krize dönüşür. Uzaktan çekilen bir fotoğrafın internete düşmesi ise Münevver'in memleketteki kocası ve abisinin sabrını tüketir. Münevver ve Kenan üzerlerine yapışan dedikodudan kurtulabilmek için bir araya gelirler.

Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Piyasa yeni bölüm fragmanı gündemde!

Ahsen ve Şefik ikisi üzerinden geçmişleriyle hesaplaşmaya başlarken Keriman'ın korkuları tek tek gerçek olmaktadır. Beklenmedik bir haber Kenan için yıkıcı etki yaratırken Münevver kocasıyla yüzleşmek zorunda kalır.