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Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Piyasa yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 01.03.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
23:14
Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Piyasa yeni bölüm fragmanı gündemde!
Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı takip ediliyor. Dizinin takipçileri ekran başında. Son bölümün hemen ardından başlayan fragman araştırmaları Kanal D ekranlarına yöneltiliyor. Dizinin özellikle ilk bölümleri hikayenin gelişimi açısından izleniyor. İşte, Piyasa yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...