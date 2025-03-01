Piyasa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Piyasa yeni bölüm fragmanı gündemde!

PİYASA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kenan'ın Münevver'i yanlışlıkla öpmesi büyük bir krize dönüşür. Uzaktan çekilen bir fotoğrafın internete düşmesi ise Münevver'in memleketteki kocası ve abisinin sabrını tüketir. Münevver ve Kenan üzerlerine yapışan dedikodudan kurtulabilmek için bir araya gelirler.