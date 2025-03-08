Piyasa 3. bölüm izle! Kanal D ile Piyasa son bölüm izle HD

PİYASA 3. BÖLÜM KONUSU

Ormanlık alanda yapayalnız kalan Münevver'e beklenmedik bir yardım eli uzanır. Asu'nun Kenan'ı baygın bulması Kenan'ın hayatını kurtarmıştır ama Kenan artık bir tek vicdanıyla değil annesinin korkularıyla da baş etmek zorundadır.