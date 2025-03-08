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Haberler Yaşam Piyasa 3. bölüm izle! Kanal D ile Piyasa son bölüm izle HD
Giriş Tarihi: 08.03.2025 18:36 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:36

Piyasa 3. bölüm izle! Kanal D ile Piyasa son bölüm izle HD

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa 3. bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. İlayda Alişan ve Alp Nevruz'u başrollerinde buluşturan dizinin 8 Mart 2025 tarihli bu haftaki bölümünde Ormanlık alanda yapayalnız kalan Münevver'e beklenmedik bir yardım eli uzanır. Asu'nun Kenan'ı baygın bulması Kenan'ın hayatını kurtarmıştır. İşte, Piyasa son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

Piyasa 3. bölüm izle! Kanal D ile Piyasa son bölüm izle HD

Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa, başrollerinde İlayda Alişan ve Alp Nevruz'u buluşturuyor. 8 Mart 2025 tarihinde yayınlanacak olan Piyasa 3. bölümünde heyecan giderek artıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde, olaylar hızla gelişiyor İşte, Piyasa son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz ekranı.

Piyasa 3. bölüm izle! Kanal D ile Piyasa son bölüm izle HD

PİYASA 3. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/piyasa/bolumler

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Piyasa 3. bölüm izle! Kanal D ile Piyasa son bölüm izle HD

PİYASA 3. BÖLÜM KONUSU

Ormanlık alanda yapayalnız kalan Münevver'e beklenmedik bir yardım eli uzanır. Asu'nun Kenan'ı baygın bulması Kenan'ın hayatını kurtarmıştır ama Kenan artık bir tek vicdanıyla değil annesinin korkularıyla da baş etmek zorundadır.

Piyasa 3. bölüm izle! Kanal D ile Piyasa son bölüm izle HD

Ahsen, Münevver'e şefkatle yaklaşıp yaralarını sarmayı denerken, Münevver ve Kenan'ın yeniden bir araya gelmeleri gerilimi arttırır. Kenan ve Şefik, Asu'nun gizli yaşamını keşfederler ama attıkları adımlar Keriman ve Ahsen'i seneler sonra karşı karşıya getirecektir.

Piyasa 3. bölüm izle! Kanal D ile Piyasa son bölüm izle HD

Özge, kendi yalnızlığında hırsları ve hayalleriyle boğuşurken, Gani ve Münevver, Server için Adar'la görüşmek zorunda kalır. Kenan son öğrendiklerinden sonra Münevver'e hesap sormak üzere yola çıkarken, büyüyen olayların ortasında kalacağından habersizdir.