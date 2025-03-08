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Piyasa 3. bölüm izle! Kanal D ile Piyasa son bölüm izle HD
Giriş Tarihi: 08.03.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
18:36
Piyasa 3. bölüm izle! Kanal D ile Piyasa son bölüm izle HD
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa 3. bölümü ile ekranlarda yerini alıyor. İlayda Alişan ve Alp Nevruz'u başrollerinde buluşturan dizinin 8 Mart 2025 tarihli bu haftaki bölümünde Ormanlık alanda yapayalnız kalan Münevver'e beklenmedik bir yardım eli uzanır. Asu'nun Kenan'ı baygın bulması Kenan'ın hayatını kurtarmıştır. İşte, Piyasa son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...