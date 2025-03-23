PİYASA 6. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR! Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

PİYASA SON BÖLÜM ÖZETİ

Sette çıkan kargaşa, olaya Adar'ın da dahil olmasıyla karakola taşınır. Kenan, Münevver'i koruyabilmek adına şikayetini geri çekmek istemez. Münevver ve Kenan'ı sürekli yan yana görmek Adar'ı dönüşü olmayan bir yola sokar.