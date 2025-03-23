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Haberler Yaşam PİYASA 6. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR! Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2025 01:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 01:28

PİYASA 6. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR! Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Piyasa'nın 6. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin son bölümünün ardından, yeni bölümde yaşanacak gelişmelere dair ipuçları aranmaya başlandı. Özellikle ilk bölümler, hikâyenin ilerleyişi açısından büyük önem taşıyor.Peki, Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

PİYASA 6. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR! Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Piyasa dizisinin 6. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerinde İlayda Alişan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizi, her bölümüyle gündemde kalmaya devam ediyor.Peki, Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PİYASA 6. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR! Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

PİYASA 6.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Piyasa dizisine dair fragmanları aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/piyasa/fragmanlar

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PİYASA 6. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR! Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

PİYASA SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/piyasa/bolumler

PİYASA 6. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR! Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

PİYASA SON BÖLÜM ÖZETİ

Sette çıkan kargaşa, olaya Adar'ın da dahil olmasıyla karakola taşınır. Kenan, Münevver'i koruyabilmek adına şikayetini geri çekmek istemez. Münevver ve Kenan'ı sürekli yan yana görmek Adar'ı dönüşü olmayan bir yola sokar.

PİYASA 6. BÖLÜM FRAGMANI ARAŞTIRILIYOR! Kanal D – Piyasa yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

Ahsen ve Keriman arasındaki kavga gittikçe büyürken Münevver kendini baba evinde bulur. Münevver, yaşadıklarının yansımalarıyla yüzleşirken Kenan Münevver'in peşindedir.Kenan'dan gelen bir teklif, Münevver'in en çaresiz anında bütün olayların seyrini değiştirir.