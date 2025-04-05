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Giriş Tarihi: 05.04.2025 19:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 20:00

Piyasa 6. bölüm izle full HD: Kanal D ile Piyasa final bölümü izle

Kanal D ekranlarında yayımlanan Piyasa 6. bölüm izle ekranı ile takip ediliyor. Yeni dizi ekranlara veda ediyor. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerinde yer aldığı yapım bu hafta hikayesini tamamlıyor. Dizi takipçileri ekran başında. İşte, Piyasa final bölümü izle full HD, tek parça...

Piyasa 6. bölüm izle full HD: Kanal D ile Piyasa final bölümü izle

Piyasa 6. bölüm izle Kanal D ekranlarında izleniyor. Yapım ekranlara veda ederken son bölümde neler olacak merak konusu. Dizinin hikayesi bugünkü bölümle tamamlanıyor. İşte, Piyasa 6. bölüm izle ekranı:

Piyasa 6. bölüm izle full HD: Kanal D ile Piyasa final bölümü izle

PİYASA 6. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/piyasa/bolumler

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Piyasa 6. bölüm izle full HD: Kanal D ile Piyasa final bölümü izle

PİYASA FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Kenan, Münevver'i içinde bulunduğu zor durumdan çekip çıkarmıştır. İkili dönüş yolunda birbirlerine olan hislerini itiraf ederler. Elleri de kalpleri de kenetlenmiştir. Ama peşlerine düşen Adar'dan ve İstanbul'da onları bekleyen kaostan habersizdirler.

Piyasa 6. bölüm izle full HD: Kanal D ile Piyasa final bölümü izle

Gani, hastane odasındayken Şefik ziyaretine gelir. Gani ve Şefik arasında geçen konuşma Kenan'ın yardım istemek için aramasıyla bölünür.

Piyasa 6. bölüm izle full HD: Kanal D ile Piyasa final bölümü izle

Fakat Özge, Gani'nin arkasından çevirdiği tüm işleri öğrenmiştir. Gani ve Özge, evliliklerinin geleceğini masaya yatırırken sürpriz bir haber alırlar.