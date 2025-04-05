Piyasa 6. bölüm izle full HD: Kanal D ile Piyasa final bölümü izle

PİYASA FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Kenan, Münevver'i içinde bulunduğu zor durumdan çekip çıkarmıştır. İkili dönüş yolunda birbirlerine olan hislerini itiraf ederler. Elleri de kalpleri de kenetlenmiştir. Ama peşlerine düşen Adar'dan ve İstanbul'da onları bekleyen kaostan habersizdirler.