Pizzaya tüküren sanıktan ilginç savunma

"İFADE VERMEYE GİTTİĞİMDE ÇOK STRESLİYDİM"
Mahkeme başkanın, tanık A.K.'ye, savcılıkta verdiği ifade ile mahkemede verdiği ifadelerin çeliştiğini belirterek "'Sanık Burak S.'den 'intikamını aldım' şeklinde mesaj almışsın. Şimdi öyle bir mesaj almadığını söylüyorsun" demesi üzerine tanık A.K., "Ben ifade vermeye gittiğim gün çok stresliydim. Sanık ile aramızdaki konuşmalar esprili konuşmalardı. Yoksa ben sanığın pizzaya tükürdüğünü bilmiyorum. Sanık da zaten bana böyle bir şey söylemedi. Mahkemedeki anlatımım doğrudur" dedi.