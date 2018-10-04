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tüküren sanıktan ilginç savunma

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 04.10.2018 18:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 18:14
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tüküren sanıktan ilginç savunma
Pizzaya tüküren sanıktan ilginç savunma

"KAZA YAPTIM, AMA PİZZAYA BİR ŞEY OLMADI"

'de bir kuryenin müşteriye götürmüş olduğu tükürmesi iddiasıyla Tüketici Mahkemesinde görülen davanın yanında Ağır Ceza Mahkemesinde de açılan davada sanık Burak S. ilk defa konuştu. Burak S. savunmasında, "Kaza yapmama rağmen pizzaya bir şey olmamıştı, arkadaşıma göstermek için fotoğraf çektim" dedi.

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tüküren sanıktan ilginç savunma
Pizzaya tüküren sanıktan ilginç savunma

DAVA AĞIR CEZA'DA

'de bir kuryenin müşteriye götürmüş olduğu tükürmesi sonucu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Bozulmuş gıda ve zehirli madde katmak' ve 'mala zarar verme' suçlarıyla alakalı ayrıca dava açılmıştı. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Burak S., davacı Hüseyin Alyüz ve avukatlar katıldı.

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tüküren sanıktan ilginç savunma
Pizzaya tüküren sanıktan ilginç savunma

"KUTUYU APARTMANDA AÇTIM"

tükürülmesi ile alakalı hakkında dava açılan sanık Burak S., üzerine atılı suçu kabul etmediğini ifade etti. Pizzaları getirirken kaza yaptığını ve bu yüzden binanın içinde kutuyu açıp kontrol ettiğini söyleyen sanık, "Ben siparişleri götürürken motor kazası geçirdim. Bu yüzden pizza zarar görmüş müdür diye endişelendim. Yeniden bir sıkıntı meydana gelmemesi açısından pizzanın kutusunu apartmanın koridorundayken açtım. Bu sırada pizzanın sağlam olduğunu gördüm. Cep telefonum ile fotoğraf çektim. Çünkü kaza geçirmeme rağmen pizzanın hala sağlam kalabildiğini pizzayı yapan arkadaşıma gösterme niyetindeydim. Pizzanın kutusunu kapattım ve müştekinin dairesine çıktım" şeklinde konuştu.

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tüküren sanıktan ilginç savunma
Pizzaya tüküren sanıktan ilginç savunma

"İFADE VERMEYE GİTTİĞİMDE ÇOK STRESLİYDİM"

Mahkeme başkanın, tanık A.K.'ye, savcılıkta verdiği ifade ile mahkemede verdiği ifadelerin çeliştiğini belirterek "'Sanık Burak S.'den 'intikamını aldım' şeklinde mesaj almışsın. Şimdi öyle bir mesaj almadığını söylüyorsun" demesi üzerine tanık A.K., "Ben ifade vermeye gittiğim gün çok stresliydim. Sanık ile aramızdaki konuşmalar esprili konuşmalardı. Yoksa ben sanığın tükürdüğünü bilmiyorum. Sanık da zaten bana böyle bir şey söylemedi. Mahkemedeki anlatımım doğrudur" dedi.

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tüküren sanıktan ilginç savunma
Pizzaya tüküren sanıktan ilginç savunma

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 7 Şubat 2019'a erteledi.

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tüküren sanıktan ilginç savunma
Pizzaya tüküren sanıktan ilginç savunma

tükürme anlarını cep telefonu ile çeken kurye daha sonra pizzayı müşteriye teslim etti. Olay ile alakalı tüketici mahkemesinde açılan davanın yanında ağır ceza mahkemesinde de 'Bozulmuş gıda ve zehirli madde katmak' ve 'mala zarar verme' dava açılmıştı.

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tüküren sanıktan ilginç savunma
Pizzaya tüküren sanıktan ilginç savunma

Olay 24 Aralık 2017 'de meydana geldi. Pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak içine tükürdüğü iddia edildi. tükürdüğü anları cep telefonu ile çeken kuryeyi, güvenlik kameraları da saniye saniye kaydetti.

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