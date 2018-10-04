Pizzaya tüküren sanıktan ilginç savunma

"KUTUYU APARTMANDA AÇTIM"

Pizzaya tükürülmesi ile alakalı hakkında dava açılan sanık Burak S., üzerine atılı suçu kabul etmediğini ifade etti. Pizzaları getirirken kaza yaptığını ve bu yüzden binanın içinde kutuyu açıp kontrol ettiğini söyleyen sanık, "Ben siparişleri götürürken motor kazası geçirdim. Bu yüzden pizza zarar görmüş müdür diye endişelendim. Yeniden bir sıkıntı meydana gelmemesi açısından pizzanın kutusunu apartmanın koridorundayken açtım. Bu sırada pizzanın sağlam olduğunu gördüm. Cep telefonum ile fotoğraf çektim. Çünkü kaza geçirmeme rağmen pizzanın hala sağlam kalabildiğini pizzayı yapan arkadaşıma gösterme niyetindeydim. Pizzanın kutusunu kapattım ve müştekinin dairesine çıktım" şeklinde konuştu.



