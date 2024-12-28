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PLASTİK POŞET FİYATLARI SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! Plastik poşet fiyatı ne kadar oldu, kaç kuruş*
Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
11:21
Plastik poşet fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile plastik poşetler için yeni bir zam kararı alındı. Üretim maliyetlerindeki artış ve plastik poşet kullanımının azaltılması için yapılan düzenlemeler ilk olarak 2019'da hayata geçirilmişti. Peki; plastik poşet fiyatları ne kadar oldu, kaç kuruş? İşte, detaylar...