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Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:21

PLASTİK POŞET FİYATLARI SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! Plastik poşet fiyatı ne kadar oldu, kaç kuruş*

Plastik poşet fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile plastik poşetler için yeni bir zam kararı alındı. Üretim maliyetlerindeki artış ve plastik poşet kullanımının azaltılması için yapılan düzenlemeler ilk olarak 2019'da hayata geçirilmişti. Peki; plastik poşet fiyatları ne kadar oldu, kaç kuruş? İşte, detaylar...

PLASTİK POŞET FİYATLARI SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! Plastik poşet fiyatı ne kadar oldu, kaç kuruş*

Son dakika gelişmesi olarak, plastik poşetlere gelen zam, tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. Çevreyi koruma amacı güderek, Türkiye'de plastik poşet kullanımını azaltmak için yapılan yeni düzenleme ile fiyatlara zam yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile yeni ücret netleşmiş oldu. Peki, plastik poşet fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...

PLASTİK POŞET FİYATLARI SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! Plastik poşet fiyatı ne kadar oldu, kaç kuruş*

PLASTİK POŞET FİYATI YÜKSELDİ!

Plastik poşetler için yapılan yeni düzenleme ile fiyatlar yeniden artış gösterdi.

Daha önce 0,25 TL olarak satılan plastik poşetlerin fiyatı, 2025 yılı itibariyle 0,50 TL'ye çıkarıldı.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

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PLASTİK POŞET FİYATLARI SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! Plastik poşet fiyatı ne kadar oldu, kaç kuruş*

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

PLASTİK POŞET FİYATLARI SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! Plastik poşet fiyatı ne kadar oldu, kaç kuruş*

Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu.

Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

PLASTİK POŞET FİYATLARI SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! Plastik poşet fiyatı ne kadar oldu, kaç kuruş*

Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

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