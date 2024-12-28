PLASTİK POŞET FİYATLARI SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! Plastik poşet fiyatı ne kadar oldu, kaç kuruş*

Son dakika gelişmesi olarak, plastik poşetlere gelen zam, tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. Çevreyi koruma amacı güderek, Türkiye'de plastik poşet kullanımını azaltmak için yapılan yeni düzenleme ile fiyatlara zam yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile yeni ücret netleşmiş oldu. Peki, plastik poşet fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...