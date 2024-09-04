Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
10:12
Polatlar davası başladı! Dilan ve Engin Polat hakim karşısında
Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında farklı suçlardan 40'ar yıla kadar hapis istenen Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar katılırken Engin Polat dahil 4 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Davanın ilk celsesinin 6 Eylül Cuma günü sonlanması beklenirken bugün sanıklar tek tek hakim karşısında savunmalarını yapacak.