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Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:12

Polatlar davası başladı! Dilan ve Engin Polat hakim karşısında

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında farklı suçlardan 40'ar yıla kadar hapis istenen Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar katılırken Engin Polat dahil 4 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Davanın ilk celsesinin 6 Eylül Cuma günü sonlanması beklenirken bugün sanıklar tek tek hakim karşısında savunmalarını yapacak.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Polatlar davası başladı! Dilan ve Engin Polat hakim karşısında

Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmişti.

Polatlar davası başladı! Dilan ve Engin Polat hakim karşısında

Savcılık, Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ayrı ayrı 40'ar yıla kadar hapsini istemişti.

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Polatlar davası başladı! Dilan ve Engin Polat hakim karşısında

POLATLAR HAKİM KARŞISINDA

Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Dilan Polat ve cezaevinde tutukluluğu devam eden Engin Polat dahil 28 sanığın yargılanmasına bugün başlandı.

Polatlar davası başladı! Dilan ve Engin Polat hakim karşısında

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi, saat 10.00 itibarıyla İstanbul Anadolu Adliyesi Konferans Salonu'nda başladı.

Polatlar davası başladı! Dilan ve Engin Polat hakim karşısında

Dilan Polat ve kardeşleri Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar mahkeme salonunda yerini alırken tutuklu sanıklar Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat ve Ahmet Gün duruşmaya bulundukları cezaevinden getirildi.

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