Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) başvuruları: PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

PAEM 8. dönem alımlarında 270 erkek ve 30 kadın olmak üzere toplam 300 öğrenci alımı yapılmıştı. Şimi ise 9. dönem için toplamda 500 öğrenci alımı yapılacak. Başvuru için gün sayan adaylar, aynı zamanda başvuru koşullarına da odaklandı. Peki, PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, merak edilen tüm detaylar...