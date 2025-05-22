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Haberler Yaşam Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) başvuruları: PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:28 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:28

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) başvuruları: PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) başvuruları başlıyor. 450 erkek, 50 kadın olmak üzere toplamda 500 öğrenci alımı yapılacak. Başvuru koşulları arasında meslekte en az iki yılını doldurmuş olmak gerekiyor. Peki, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar...

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne PAEM başvuruları: PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

PAEM 8. dönem alımlarında 270 erkek ve 30 kadın olmak üzere toplam 300 öğrenci alımı yapılmıştı. Şimi ise 9. dönem için toplamda 500 öğrenci alımı yapılacak. Başvuru için gün sayan adaylar, aynı zamanda başvuru koşullarına da odaklandı. Peki, PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, merak edilen tüm detaylar...

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne PAEM başvuruları: PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

9. DÖNEM PAEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 450 erkek ve 50 kadın öğrenci temin yapılıyor. Başvurular 23 Mayıs-03 Haziran 2025 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak.

Başvuruları başarılı bulunan adaylar daha sonra yazılı ve fiziki yeterlilik sınavına katılacak.

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Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne PAEM başvuruları: PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI

• En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne PAEM başvuruları: PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

• Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,
• Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli kovuşturma veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne PAEM başvuruları: PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

• Hakkında verilen kısa veya uzun süreli durdurma cezası ile ilgili olarak, ceza süresi devam ediyor olmamak. (Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler)