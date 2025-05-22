Haberler
Yaşam
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) başvuruları: PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
19:28
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) başvuruları: PAEM başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) başvuruları başlıyor. 450 erkek, 50 kadın olmak üzere toplamda 500 öğrenci alımı yapılacak. Başvuru koşulları arasında meslekte en az iki yılını doldurmuş olmak gerekiyor. Peki, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar...