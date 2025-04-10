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Polis Günü kutlama mesajları 10 Nisan 2025: Resimli, yazılı, farklı, yeni Polis Haftası mesajları ve sözleri yayında
Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
12:23
Polis Günü kutlama mesajları 10 Nisan 2025: Resimli, yazılı, farklı, yeni Polis Haftası mesajları ve sözleri yayında
Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü 10 Nisan 2025 tarihinde kutlanıyor. Oldukça kilit bir görev üstlenen polis memurlarının ve teşkilatın varlığının kutlandığı bu özel günde araştırmalar hız kazandı. Polis Günü kutlama mesajları ve sözleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bu tarihi barındıran Polis Haftası boyunca kutlamalar gerçekleşiyor. İşte, resimli, yazılı, farklı, yeni, duygusal Polis Günü mesajları 2025: