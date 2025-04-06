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Haberler Yaşam Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, Polis Haftası'na özel kutlama ve tebrik mesajları
Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:39 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 13:39

Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, Polis Haftası'na özel kutlama ve tebrik mesajları

Nisan ayı itibarıyla "Polis Haftası" bir kez daha gündeme geldi. Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmek, temel hak ve özgürlüklerini korumakla sorumlu olan polislerin bu özel gününü kutlamak isteyenler, bu zaman diliminin tarihlerini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte bu haftaya özel kutlama ve tebrik mesajları...

Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, Polis Haftası’na özel kutlama ve tebrik mesajları

Polis Bayramı olarak da anılan Polis Haftası, emniyet teşkilatının özverili mensuplarına duyulan minneti ifade etmek ve bu kutsal görevi onurlandırmak için büyük bir öneme sahiptir. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polisler, teşkilatın 180. kuruluş yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler ve kutlama mesajları ile anılıyor. Peki, Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, ayrıntılar...

Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, Polis Haftası’na özel kutlama ve tebrik mesajları

POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?
2025 yılında Polis Haftası, 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Her yıl 10 Nisan günü olarak anılan Polis Günü, bu özel haftada çeşitli etkinlikler ve programlarla daha geniş kapsamlı bir şekilde kutlanmaya devam edecek. Nisan ayının ikinci haftası boyunca, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu onuruna düzenlenen etkinliklerle polislerin fedakâr çalışmaları bir kez daha takdir edilecek.

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Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, Polis Haftası’na özel kutlama ve tebrik mesajları

POLİS HAFTASI TEBRİK MESAJLARI

"Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Günü'nü ve Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Görevlerinde başarılar, hayatlarında sağlık ve mutluluklar dileriz."

"180 yıldır gece gündüz demeden görev yapan, canı pahasına halkın huzurunu koruyan Türk Polis Teşkilatımızın Polis Haftası'nı kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, Polis Haftası’na özel kutlama ve tebrik mesajları

MİNNET DOLU POLİS HAFATSI MESAJLARI

"Bir gün değil, her gün dualarımızdasınız… Canımızı, huzurumuzu size emanet ettiğimiz kahramanlarımız… Polis Haftanız kutlu olsun."

"Polislik; cesaretin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin mesleğidir. Tüm polislerimize saygıyla… Polis Haftası'nız kutlu olsun."

Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, Polis Haftası’na özel kutlama ve tebrik mesajları

EN ANLAMLI POLİS HAFTASI MESAJLARI

"Canla başla çalışan, gece gündüz demeden toplumun güvenliği için görevini yerine getiren tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutlarım. Allah yar ve yardımcıları olsun."

"Emniyetin ve huzurun simgesi olan kahraman polislerimizin, Polis Haftası'nı kutluyor; fedakârlıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her zaman yanınızdayız!"