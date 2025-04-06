Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, Polis Haftası’na özel kutlama ve tebrik mesajları

POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

2025 yılında Polis Haftası, 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Her yıl 10 Nisan günü olarak anılan Polis Günü, bu özel haftada çeşitli etkinlikler ve programlarla daha geniş kapsamlı bir şekilde kutlanmaya devam edecek. Nisan ayının ikinci haftası boyunca, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu onuruna düzenlenen etkinliklerle polislerin fedakâr çalışmaları bir kez daha takdir edilecek.