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Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, Polis Haftası'na özel kutlama ve tebrik mesajları
Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
13:39
Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte, Polis Haftası'na özel kutlama ve tebrik mesajları
Nisan ayı itibarıyla "Polis Haftası" bir kez daha gündeme geldi. Kamu düzenini sağlamak, vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmek, temel hak ve özgürlüklerini korumakla sorumlu olan polislerin bu özel gününü kutlamak isteyenler, bu zaman diliminin tarihlerini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Polis Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanıyor? İşte bu haftaya özel kutlama ve tebrik mesajları...