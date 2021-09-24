Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Polisleri tehdit edip, ‘Bana teşkilatın numarasını gönderin’ demişti! Olay kurye hakkında karar verildi!
Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 16:26

Polisleri tehdit edip, ‘Bana teşkilatın numarasını gönderin’ demişti! Olay kurye hakkında karar verildi!

İstanbul Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polislere direnen ve kardeşini arayarak Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin' şeklinde konuşan Cihan Aksu'nun 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Polisleri tehdit edip, ‘Bana teşkilatın numarasını gönderin’ demişti! Olay kurye hakkında karar verildi!

İstanbul Tuzla'da 19 Eylül 2020 tarihinde motorlu kurye Cihan Aksu'nun polisler tarafından durdurularak maske takmadığı için hakkında idari işlem yapılmak üzere kimliği istenmiş ancak sanık Aksu kimliğini vermemişti.

Polisleri tehdit edip, ‘Bana teşkilatın numarasını gönderin’ demişti! Olay kurye hakkında karar verildi!

Polislerin uyarısı üzerine sanık Aksu, polis memurlarını 'Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin' sözleriyle tehdit etmiş, ardından alınan ifadesinde ise sanık Aksu'nun kardeşini arayarak 'Teşkilatın numarasını gönderin bana ya, eniştemin numarasını gönderin' dediği ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Polisleri tehdit edip, ‘Bana teşkilatın numarasını gönderin’ demişti! Olay kurye hakkında karar verildi!

Olayın ardından sanık Aksu hakkında 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye beraat | Video

Polisleri tehdit edip, ‘Bana teşkilatın numarasını gönderin’ demişti! Olay kurye hakkında karar verildi!

POLİSLERİ TEHDİT ETMİŞTİ
İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cihan Aksu katılmazken Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık Cihan Aksu'nun Tuzla Devriye Ekipler Amirliği'nde koronavirüs denetimi yapan polis memurları tarafından 19 Eylül 2020'de motosiklet üzerinde durdurulduğunu belirtti.

Polisleri tehdit edip, ‘Bana teşkilatın numarasını gönderin’ demişti! Olay kurye hakkında karar verildi!

Mütalaada polislerin maske takmadığı için idari işlem yapılmak üzere sanıktan kimlik istediği, sanığın kimlik vermeyeceğini söylemesi üzerine polislerin zor kullanacağı uyarısında bulunduğu, polislerin idari para cezası uygulayacağını söylemesi üzerine ise sanığın 'Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin' diyerek tehditler savurduğu aktarıldı.

SON DAKİKA