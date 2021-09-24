Polisleri tehdit edip, ‘Bana teşkilatın numarasını gönderin’ demişti! Olay kurye hakkında karar verildi!

Polislerin uyarısı üzerine sanık Aksu, polis memurlarını 'Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin' sözleriyle tehdit etmiş, ardından alınan ifadesinde ise sanık Aksu'nun kardeşini arayarak 'Teşkilatın numarasını gönderin bana ya, eniştemin numarasını gönderin' dediği ortaya çıkmıştı.