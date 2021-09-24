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Giriş Tarihi: 24.09.2021 16:26Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 16:26
Polisleri tehdit edip, ‘Bana teşkilatın numarasını gönderin’ demişti! Olay kurye hakkında karar verildi!
İstanbul Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polislere direnen ve kardeşini arayarak Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin' şeklinde konuşan Cihan Aksu'nun 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı davada karar çıktı.