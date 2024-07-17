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Haberler Yaşam POLİSLİK MYO Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları PDF 2024 görüntüle|| YÖK ATLAS PMYO 2 ve 4 yıllık polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 17.07.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 09:11

POLİSLİK MYO Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları PDF 2024 görüntüle|| YÖK ATLAS PMYO 2 ve 4 yıllık polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Polislik MYO bölümü için araştırmalara başladı. Tercih listelerinde bölüme yer verecek olan adaylar Polis MYO 2024 taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapıyor. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok tercih edilen bölümlerin başında geliyor. Polislik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Polislik 2024 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

POLİSLİK MYO Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları PDF 2024 görüntüle|| YÖK ATLAS PMYO 2 ve 4 yıllık polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Polislik 2024 taban puanları ve başarı sıralaması gündemde. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar YKS sayısal puan türünden terciğhlerini gerçekleştirebilecek. Polislik MYO sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması bu bölüm için en merak edilen konuların başında geliyor. İşte, Polislik bölümü taban puanları 2024…

POLİSLİK MYO Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları PDF 2024 görüntüle|| YÖK ATLAS PMYO 2 ve 4 yıllık polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

POLİSLİK TABAN PUANI KAÇ?

PMYO için ham puan 250 olarak belirlenmişti. Adayların 250 ham puan almak için en az 45 net ve üzeri yapmaları gerekiyor.

Polislik için geçtiğimiz sene şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, 200 han puanı şartı aranıyordu.

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POLİSLİK MYO Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları PDF 2024 görüntüle|| YÖK ATLAS PMYO 2 ve 4 yıllık polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

POLİSTLİK TYT Mİ, AYT Mİ?

PMYO için adayların sadece TYT ye girmesi yeterlidir.

POLİSLİK MYO Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları PDF 2024 görüntüle|| YÖK ATLAS PMYO 2 ve 4 yıllık polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2024 PMYO TABAN PUANI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi PMYO başvuruları için belirlenen TYT taban puanı, genel olarak polis adaylarının akademik yeterliliğini ölçmekte kullanılıyor. 2024 yılı için TYT'den alınması gereken minimum puan, genelde ÖSYM tarafından yapılan duyurularla belirlenmektedir.

POLİSLİK MYO Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları PDF 2024 görüntüle|| YÖK ATLAS PMYO 2 ve 4 yıllık polislik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

POLİSLİK TABAN PUANLARI

2022:250

2021: 250

2020: 250

2019: 250

2018: 260

2017: 260

2016: 270

2015: 270

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