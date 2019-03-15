Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi

Muhammet Emektar'ın 30 Nisan 2018'de Almanya'ya gitmek üzere ailesi ile birlikte yaşadığı İstanbul'daki evinden ayrıldığı, o günden beri de kendisinden haber alınamadığı, hakkında kayıp ihbarı bulunduğu bildirildi. Emektar'ın ayrıca PKK sempatizanı olduğu da ileri sürüldü.