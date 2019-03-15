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  • Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi

'da öldürülen 'ın cenazesi memleketi 'ya getirildi

'da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Kocaman'ın (21) cenazesi, memleketi 'ya getirildi. Furkan'ı bıçaklayan saldırgan yakalandı.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 10:54
Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2'nci sınıf öğrencisi Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği 'nın Wroclaw kentinde cumartesi günü bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi

Kocaman'ın cenazesi, 'daki işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Cenaze önce İstanbul'a, oradan da Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla memleketi 'ya gönderildi.

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Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi

Cenazeyi, Havalimanı'nda ailesi ve yakınları karşıladı. Aile üyeleri gözyaşlarına hakim olamazken, gencin cenazesi morga kaldırıldı.

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Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi

Kocaman'ın cenazesi cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Varşova Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Selçuk Üniversitesi öğrencisi Kocaman'ın Wroclaw kentinde hayatını kaybettiği saldırının faili olarak yakalanan Muhammet Emektar'ın (29) yapılan gizli duruşmada tutuklandığı, cinayet nedeni konusunda resmi makamlarınca açıklanan bir bilgi bulunmadığı, konunun çok yönlü olarak takip edildiği" belirtildi.

Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi

Muhammet Emektar'ın 30 Nisan 2018'de Almanya'ya gitmek üzere ailesi ile birlikte yaşadığı İstanbul'daki evinden ayrıldığı, o günden beri de kendisinden haber alınamadığı, hakkında kayıp ihbarı bulunduğu bildirildi. Emektar'ın ayrıca PKK sempatizanı olduğu da ileri sürüldü.

Polonya'da öldürülen Furkan'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi
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