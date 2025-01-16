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POMEM 2025 ALIMI TARİHLERİ: 32.Dönem POMEM sınavı ne zaman, polis alımı hangi tarihte olacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
16:38
POMEM 2025 ALIMI TARİHLERİ: 32.Dönem POMEM sınavı ne zaman, polis alımı hangi tarihte olacak?
POMEM başvuruları geçtiğimiz sene 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış ve ön başvuruların sonuçları 11 Aralık'ta açıklandı. Toplamda 167.692 kişinin başvurduğu süreçte, 84.807 aday sınav aşamalarına katılma hakkı kazandı. Şimdi gözler, 32. Dönem POMEM sınav tarihine çevrildi. Ayrıca 2025 yılı için yeni polis alımı sürecinin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Peki, 32. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak, 2025 polis alımı ne zaman?