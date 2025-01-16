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Haberler Yaşam POMEM 2025 ALIMI TARİHLERİ: 32.Dönem POMEM sınavı ne zaman, polis alımı hangi tarihte olacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:38

POMEM 2025 ALIMI TARİHLERİ: 32.Dönem POMEM sınavı ne zaman, polis alımı hangi tarihte olacak?

POMEM başvuruları geçtiğimiz sene 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış ve ön başvuruların sonuçları 11 Aralık'ta açıklandı. Toplamda 167.692 kişinin başvurduğu süreçte, 84.807 aday sınav aşamalarına katılma hakkı kazandı. Şimdi gözler, 32. Dönem POMEM sınav tarihine çevrildi. Ayrıca 2025 yılı için yeni polis alımı sürecinin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Peki, 32. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak, 2025 polis alımı ne zaman?

POMEM 2025 ALIMI TARİHLERİ: 32.Dönem POMEM sınavı ne zaman, polis alımı hangi tarihte olacak?

POMEM Giriş Sınavı için ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınava katılmaya hak kazanan adaylar gözlerini Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak duyurular bekleniyor. Bu dönemde, toplamda 12.000 öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Kontenjanlar, lisans mezunu 8.160 erkek ve 1.440 kadın, önlisans mezunu ise 2.040 erkek ve 360 kadın aday şeklinde belirlendi. Şimdi, 32. Dönem POMEM sınav tarihine ilişkin detaylar ve 2025 yılı için yeni polis alımı süreci sorgulanıyor. Peki, 2025 polis alımı ne zaman?

POMEM 2025 ALIMI TARİHLERİ: 32.Dönem POMEM sınavı ne zaman, polis alımı hangi tarihte olacak?

32. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?
32. dönem POMEM sınav tarihi henüz açıklanmadı. Sınav tarihine ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmesi halinde yer vereceğiz.

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POMEM 2025 ALIMI TARİHLERİ: 32.Dönem POMEM sınavı ne zaman, polis alımı hangi tarihte olacak?

84 BİN 807 ADAY KATILACAK
335'i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 aday başvuruda bulundu.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

POMEM 2025 ALIMI TARİHLERİ: 32.Dönem POMEM sınavı ne zaman, polis alımı hangi tarihte olacak?

POMEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
POMEM başvuruları, yayınlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. e-Devlet POMEM başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştirilecek işlemlerde adaylar başvuru sayfasının altında yer alan 'ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET' butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracak.

POMEM 2025 ALIMI TARİHLERİ: 32.Dönem POMEM sınavı ne zaman, polis alımı hangi tarihte olacak?

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

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