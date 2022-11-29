POMEM SONUÇLARI SORGULA | EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) eğitim kurumu bağlısı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. dönem alımlarına başvuruda bulunan adaylar ön başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyerek POMEM sonuçları sorgulama yapmak amacıyla EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.