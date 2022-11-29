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Haberler Yaşam POMEM SONUÇLARI SORGULA | EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 00:01 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 00:01

POMEM SONUÇLARI SORGULA | EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) eğitim kurumu bağlısı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. dönem alımlarına başvuruda bulunan adaylar ön başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyerek POMEM sonuçları sorgulama yapmak amacıyla EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

POMEM SONUÇLARI SORGULA | EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. dönem alımları için ön başvuru yapan adaylar sonuçları merak ediyordu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla sonuçlar ilan edildi. Bu gelişme sonrasında ise POMEM sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman? şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM ön başvuru sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

POMEM SONUÇLARI SORGULA | EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamaları şöyle;

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Lisans mezunu 55.072 erkek ve 40.872 kadın ile ön lisans mezunu 54.571 erkek ve 37.965 kadın olmak üzere toplam 188.480 aday başvuruda bulunmuştur.

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POMEM SONUÇLARI SORGULA | EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden lisans mezunu 55.072 erkek ile 22.400 kadın, ön lisans mezunu 8.000 erkek ile 18.000 kadın aday olmak üzere toplam 103.472 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

POMEM SONUÇLARI SORGULA | EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları belirlenen kontenjana dahil değildir.

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

POMEM SONUÇLARI SORGULA | EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09.00'dan 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatıracaktır.

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