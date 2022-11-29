POMEM SONUÇLARI SORGULA | EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 29. dönem alımları için ön başvuru yapan adaylar sonuçları merak ediyordu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla sonuçlar ilan edildi. Bu gelişme sonrasında ise POMEM sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak EGM PA ile 29. dönem POMEM ön başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman? şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM ön başvuru sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;