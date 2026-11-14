Portekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz canlı izle!

Milli maç heyecanını canlı olarak izlemek isteyenler ise Portekiz-Danimarka maçının yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Karşılaşmanın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.