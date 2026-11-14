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Giriş Tarihi: 14.11.2026 16:22

Portekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz canlı izle!

UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı Portekiz-Danimarka karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede gözler sahaya çıkacak yıldız oyunculara çevrildi. Grup mücadelesinde önemli bir yere sahip olan karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

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Portekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz canlı izle!

Milli maç heyecanını canlı olarak izlemek isteyenler ise Portekiz-Danimarka maçının yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Karşılaşmanın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Portekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz canlı izle!

PORTEKİZ-DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. hafta mücadelesinde Portekiz ile Danimarka, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Portekiz'in Braga kentindeki Estádio Municipal de Braga'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

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Portekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz canlı izle!

PORTEKİZ-DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merakla beklediği Portekiz-Danimarka karşılaşması A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Portekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz canlı izle!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta oynanan mücadelede Portekiz, ilk dört maçını kazanarak 12 puanla liderliğini sürdürüyor. Danimarka ise 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Portekiz, sahasında oynayacağı karşılaşmada liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Danimarka ise güçlü rakibi karşısında alacağı sonuçla gruptaki konumunu korumak istiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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