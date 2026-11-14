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Portekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz canlı izle!
Giriş Tarihi: 14.11.2026 16:22
Portekiz-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz canlı izle!
UEFA Uluslar Ligi'nde futbol heyecanı Portekiz-Danimarka karşılaşmasıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede gözler sahaya çıkacak yıldız oyunculara çevrildi. Grup mücadelesinde önemli bir yere sahip olan karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.