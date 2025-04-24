POTA NETLEŞİYOR! 24 Nisan Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı ve kim eleme adayı oldu?

Kadınlar haftasında dördüncü dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecanla izleniyor. Batuhan Gökgöz'ün veda ettiği adada, bu hafta kadın yarışmacılar eleme potasına giriyor. İlk eleme adayı Yağmur, ardından Pınar ve Sevgiydi. Şimdi gözler, bu akşam açıklanacak üçüncü eleme adayında. Peki, 24 Nisan Perşembe akşamı dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve kim eleme potasına girdi?