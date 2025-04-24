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POTA NETLEŞİYOR! 24 Nisan Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı ve kim eleme adayı oldu?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
21:09
POTA NETLEŞİYOR! 24 Nisan Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı ve kim eleme adayı oldu?
Rekabetin zirveye çıktığı bu haftada, Survivor All Star 2025 üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı doruk noktasına ulaştı. Mağlup olan takımdan bir kişi daha eleme potasına gönderildi. Önceki eleme adayları Yağmur, Pınar ve Sevgiyken, şimdi ise gözler yeni eleme adayında ve dokunulmazlığı kazanan takımda. Peki, 24 Nisan Perşembe günü TV8'de Survivor'da hangi takım dokunulmazlığı kazandı ve kim eleme adayı oldu?