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Giriş Tarihi: 24.04.2025 21:09 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 21:09

POTA NETLEŞİYOR! 24 Nisan Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı ve kim eleme adayı oldu?

Rekabetin zirveye çıktığı bu haftada, Survivor All Star 2025 üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı doruk noktasına ulaştı. Mağlup olan takımdan bir kişi daha eleme potasına gönderildi. Önceki eleme adayları Yağmur, Pınar ve Sevgiyken, şimdi ise gözler yeni eleme adayında ve dokunulmazlığı kazanan takımda. Peki, 24 Nisan Perşembe günü TV8'de Survivor'da hangi takım dokunulmazlığı kazandı ve kim eleme adayı oldu?

POTA NETLEŞİYOR! 24 Nisan Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı ve kim eleme adayı oldu?

Kadınlar haftasında dördüncü dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecanla izleniyor. Batuhan Gökgöz'ün veda ettiği adada, bu hafta kadın yarışmacılar eleme potasına giriyor. İlk eleme adayı Yağmur, ardından Pınar ve Sevgiydi. Şimdi gözler, bu akşam açıklanacak üçüncü eleme adayında. Peki, 24 Nisan Perşembe akşamı dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve kim eleme potasına girdi?

POTA NETLEŞİYOR! 24 Nisan Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı ve kim eleme adayı oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 4. dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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POTA NETLEŞİYOR! 24 Nisan Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı ve kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından dördüncü eleme adayı henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

POTA NETLEŞİYOR! 24 Nisan Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı ve kim eleme adayı oldu?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1-YAĞMUR

2-PINAR SAKA

3-SEVGİ

4-

POTA NETLEŞİYOR! 24 Nisan Survivor hangi takım dokunulmazlığı kazandı ve kim eleme adayı oldu?