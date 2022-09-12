Haberler Yaşam Prens Charles kral olduktan sonra bu köpek cinsi sosyal medyada gündem oldu! İngiltere’de herkes bu köpek cinsini sahiplenmeye başladı

Giriş Tarihi: 12.09.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 13:58

Prens Charles kral olduktan sonra bu köpek cinsi sosyal medyada gündem oldu! İngiltere’de herkes bu köpek cinsini sahiplenmeye başladı

Kraliçe 2. Elizabeth öldü ve kraliyetin yeni lideri Charles oldu. 60 yılı aşkın bir süredir Galler Prensi olan Prens Charles, Kral 3. Charles unvanını aldı. 73 yaşında tahta geçerek en yaşlı tahta geçen Britanya kralı oldu. 70 yıllık Elizabeth saltanatından sonra birçok şeyin değişmesi bekleniyorken, bir köpek ırkının satışlarının ve sahiplenmesinin patlaması beklenmiyordu. Küçük bir tür olan ve sevimliliğiyle aslında sürekli gördüğümüz Cavalier King Charles, şu an dünya genelinde trend olmuş durumda.