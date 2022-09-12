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Haberler Yaşam Prens Charles kral olduktan sonra bu köpek cinsi sosyal medyada gündem oldu! İngiltere’de herkes bu köpek cinsini sahiplenmeye başladı
Giriş Tarihi: 12.09.2022 13:58 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 13:58

Prens Charles kral olduktan sonra bu köpek cinsi sosyal medyada gündem oldu! İngiltere’de herkes bu köpek cinsini sahiplenmeye başladı

Kraliçe 2. Elizabeth öldü ve kraliyetin yeni lideri Charles oldu. 60 yılı aşkın bir süredir Galler Prensi olan Prens Charles, Kral 3. Charles unvanını aldı. 73 yaşında tahta geçerek en yaşlı tahta geçen Britanya kralı oldu. 70 yıllık Elizabeth saltanatından sonra birçok şeyin değişmesi bekleniyorken, bir köpek ırkının satışlarının ve sahiplenmesinin patlaması beklenmiyordu. Küçük bir tür olan ve sevimliliğiyle aslında sürekli gördüğümüz Cavalier King Charles, şu an dünya genelinde trend olmuş durumda.

Prens Charles kral olduktan sonra bu köpek cinsi sosyal medyada gündem oldu! İngiltere’de herkes bu köpek cinsini sahiplenmeye başladı

YENİ HÜKÜMDARLA AYNI İSMİ TAŞIYOR

Kraliçe Elizabeth'in corgi sevdası dillere destan. İlk sahiplendiği corgisinin torunlarının torununu hala besleyen Elizabeth, hayatını kaybetti. Yerineyse Kral Charles geçti. Saray hayatındaki köpekler zaten meşhurken, şimdi yeni hükümdarla aynı ismi taşıyan King Charles, İngiltere'deki yeni popüler köpek olmuş durumda.

Prens Charles kral olduktan sonra bu köpek cinsi sosyal medyada gündem oldu! İngiltere’de herkes bu köpek cinsini sahiplenmeye başladı

YENİ TREND TÜR OLMA YOLUNDA

İnsanlara canlı yakınlığıyla bilinen İngiliz köpek türü, sosyal medya üzerinde büyük sevgi seline tanıklık ediyor. Türün tarihi 16'ncı yüzyıla kadar dayanmakta. 2. Charles'ın severek beslediği köpek, şimdilerde tekrardan moda olacak gibi görünüyor.

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Prens Charles kral olduktan sonra bu köpek cinsi sosyal medyada gündem oldu! İngiltere’de herkes bu köpek cinsini sahiplenmeye başladı

KING CHARLES ÖZELLİKLERİ

Küçük boy köpek türleri arasında yer alan İngiliz köpeğin dört renk türü olsa da daha çok kahverengi siyah haliyle tanınıyor. 2. Charles'ın gözdesi olan küçük boy köpektir. Cocker ve King Charles köpeklerinin çiftleşmesi sonucu oluşur. Doğu Asya orijini olduğu düşünülse de İngiltere'de ilk olarak 16. yüzyılda görüldü.

Prens Charles kral olduktan sonra bu köpek cinsi sosyal medyada gündem oldu! İngiltere’de herkes bu köpek cinsini sahiplenmeye başladı

Kraliçe Mary'nin sevdiği köpek türleri arasındadır. Kraliçe Viktorya da bu köpek türünün sahipleri arasındadır.

Prens Charles kral olduktan sonra bu köpek cinsi sosyal medyada gündem oldu! İngiltere’de herkes bu köpek cinsini sahiplenmeye başladı

19. yüzyılda burnunun küçülmesi için puglar ile çiftleştirilmişlerdir. Burnunun tekrardan eski haline getirme çabaları sonucu Cavalier King Charles türü ortaya çıktı. Yüksek enerjiye sahip olmamasına rağmen avlarda kullanıldılar. Şu anki durumlarında göz ve burun gibi sağlık sorunlarına sahiptir.

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