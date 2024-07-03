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Prof. Dr. Bekir Karasu cinayeti: Eşi ile ilgili dikkat çeken detay!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
09:20
Prof. Dr. Bekir Karasu cinayeti: Eşi ile ilgili dikkat çeken detay!
Eskişehir'de Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran'da evinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Tam 5 gün sonra Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşıldı. Ellerinin iple bağlandığı belirlenen Karasu'nun boğularak öldüğü anlaşıldı. Prof. Dr. Karasu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı detaylara ulaşılırken eşinin o hareketi kafaları karıştırdı!