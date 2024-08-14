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Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:28

Prof. Dr. Naci Görür’den kritik İstanbul depremi açıklaması! Zemini en sağlam ilçeyi açıkladı: 'Dinamitle kırılacak kuvette'

Jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Marmara depremi öncesi riskli bölgelere dikkat çekmeye devam ediyor. O bölgeler arasında şüphesiz İstanbul da var. Geçtiğimiz günlerde Gölcük depreminin yıldönümü kapsamında bir programa katılan Görür, İstanbul depremi hakkında kritik bir bilgi paylaştı. Birçok ilçesi riskli görülen Megakentte zemini dinamitle kırılacak kadar sağlam bir ilçe var!

Prof. Dr. Naci Görür’den kritik İstanbul depremi açıklaması! Zemini en sağlam ilçeyi açıkladı: ’Dinamitle kırılacak kuvette’

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi 25. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Naci Görür açıklamaları ile gündemden düşmüyor. Kahramanmaraş depremleri ardından riskli şehirlerde beklenen depremlere dikkat çeken Görür'ün şüphesiz İstanbul depremi hakkındaki açıklamaları en çok takip edilenler arasında.

Prof. Dr. Naci Görür’den kritik İstanbul depremi açıklaması! Zemini en sağlam ilçeyi açıkladı: ’Dinamitle kırılacak kuvette’

Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte konuşan Prof. Dr. Naci Görür beklenen Marmara depremi hakkında riskli ilçeler ve güvenli yerleri değerlendirdi.

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Prof. Dr. Naci Görür’den kritik İstanbul depremi açıklaması! Zemini en sağlam ilçeyi açıkladı: ’Dinamitle kırılacak kuvette’

"İSTANBUL DEPREMİ MARMARA DENİZİ İÇERİSİNDE OLACAK"

İstanbul'un depreme hazır olmadığını söyleyen Prof. Dr. Görür, 1999 depreminden bu yana 25 sene geçtiğini ve o depremin hemen sonrasında Marmara'da büyük bir deprem gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

Prof. Dr. Naci Görür’den kritik İstanbul depremi açıklaması! Zemini en sağlam ilçeyi açıkladı: ’Dinamitle kırılacak kuvette’

Depremin olmama ihtimalinin değerlendirilmediğini söyleyen Görür, nedenleri şöyle açıkladı:

"İstanbul'da bu deprem Marmara denizinin içerisinde olacak bu deprem muhakkak olacak sebebi şu 1912 yılında Marmara'nın batısında Tekirdağ Şarköy'de deprem oldu. 1999 yılında da Kocaeli Değirmendere depremi var."

Prof. Dr. Naci Görür’den kritik İstanbul depremi açıklaması! Zemini en sağlam ilçeyi açıkladı: ’Dinamitle kırılacak kuvette’

"İkisinin arası 160 KM de 1766 yılında beri deprem yok. Denizin içerisindeki fay biz ona kabaca Marmara Fayı desek Marmara Fayı normal deprem üretme periyodu tekerrürü 250 sene, 1766'nın üzerine 250 sene koyduğumuzda 2016 yapar. Fayın deprem üretme, tekerrür etme zamanı da dolmuş."

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