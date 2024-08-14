Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
11:28
Prof. Dr. Naci Görür’den kritik İstanbul depremi açıklaması! Zemini en sağlam ilçeyi açıkladı: 'Dinamitle kırılacak kuvette'
Jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Marmara depremi öncesi riskli bölgelere dikkat çekmeye devam ediyor. O bölgeler arasında şüphesiz İstanbul da var. Geçtiğimiz günlerde Gölcük depreminin yıldönümü kapsamında bir programa katılan Görür, İstanbul depremi hakkında kritik bir bilgi paylaştı. Birçok ilçesi riskli görülen Megakentte zemini dinamitle kırılacak kadar sağlam bir ilçe var!