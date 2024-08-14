Prof. Dr. Naci Görür’den kritik İstanbul depremi açıklaması! Zemini en sağlam ilçeyi açıkladı: ’Dinamitle kırılacak kuvette’

Depremin olmama ihtimalinin değerlendirilmediğini söyleyen Görür, nedenleri şöyle açıkladı:

"İstanbul'da bu deprem Marmara denizinin içerisinde olacak bu deprem muhakkak olacak sebebi şu 1912 yılında Marmara'nın batısında Tekirdağ Şarköy'de deprem oldu. 1999 yılında da Kocaeli Değirmendere depremi var."