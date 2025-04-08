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Haberler Yaşam PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: Proje okulları öğretmen ataması sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 12:22

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: Proje okulları öğretmen ataması sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Proje okulları öğretmen atama sonuçlarında geri sayım başladı. Müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak proje okullarında görev almak isteyen adaylar, başvurularını 12-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak ve nasıl öğrenilecek?

SUNA TAŞDEMİR
PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: Proje okulları öğretmen ataması sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Proje okullarında görev almak isteyen öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başvuruların ardından 12-19 Şubat tarihleri arasında İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından onay süreci tamamlandı. Daha önce sonuçların 3 Nisan'da ilan edileceği belirtilen sonuçlar 8 Nisan'a ertelenmişti. Peki, Proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, nereden sorgulanır?

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: Proje okulları öğretmen ataması sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!
3 Nisan'da açıklanması beklenen proje okulları atama sonuçları, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle ertelenmişti. MEB tarafından yapılan duyuru sonrasında sonuçların, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren duyurulacağı belirtildi. Sonuçlar bugün içerisinde erişime açılacak.

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PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: Proje okulları öğretmen ataması sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Proje okulları atama sonuçları duyurusu, personel.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI EKRANI

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: Proje okulları öğretmen ataması sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Başvurular 12-17 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu süreçte binlerce öğretmen, il ve ilçe bazında tercihlerini yaparak değerlendirme sürecine girdi. Şimdi ise adaylar, Proje okulları atama sonuçları 2025 kapsamında tercih ettikleri okullara yerleşip yerleşmediklerini öğrenmeye hazırlanıyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Aynı şekilde yöneticiler için ilişik kesme tarihi 11 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Proje okulları atama sonuçları 2025, görev değişiklikleri açısından öğretmenlerin hayatında önemli bir dönüm noktası olacak.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: Proje okulları öğretmen ataması sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

ATAMA/GÖREVLENDİRMELER
a) Atama/Görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.

b) Atama/Görevlendirme sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecektir.

c) Duyurulan kontenjanlar; atama/görevlendirme aşamasında yargı kararı uygulamalarına, okul normlarının değişmesine bağlı olarak Bakanlıkça güncellenebilecektir.

ç) Bakanlığımız ile sektör (kamu ve özel kurum/kuruluşlar) arasında imzalanan protokol kapsamındaki proje okullarına atama/görevlendirmeler ulusal veya uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler doğrultusunda gerçekleştirilebilecektir.

d) Spor liselerinin Beden Eğitimi ile güzel sanatlar liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar Öğretmenliğine atanmak üzere tercihte bulunanların atamaları, il millî eğitim müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin beşinci bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler sonucu gerçekleştirilecektir.

e) Ataması/görevlendirilmesi yapılanların, atama/görevlendirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

f) Ataması yapılan öğretmenler aynı atama dönemi içinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

g) Görevlendirilmesi yapılan yöneticiler aynı görevlendirme dönemi içinde yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır.