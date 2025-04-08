PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: Proje okulları öğretmen ataması sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

ATAMA/GÖREVLENDİRMELER

a) Atama/Görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.

b) Atama/Görevlendirme sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinden ilan edilecektir.

c) Duyurulan kontenjanlar; atama/görevlendirme aşamasında yargı kararı uygulamalarına, okul normlarının değişmesine bağlı olarak Bakanlıkça güncellenebilecektir.

ç) Bakanlığımız ile sektör (kamu ve özel kurum/kuruluşlar) arasında imzalanan protokol kapsamındaki proje okullarına atama/görevlendirmeler ulusal veya uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler doğrultusunda gerçekleştirilebilecektir.

d) Spor liselerinin Beden Eğitimi ile güzel sanatlar liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar Öğretmenliğine atanmak üzere tercihte bulunanların atamaları, il millî eğitim müdürlüklerince Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin beşinci bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler sonucu gerçekleştirilecektir.

e) Ataması/görevlendirilmesi yapılanların, atama/görevlendirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

f) Ataması yapılan öğretmenler aynı atama dönemi içinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

g) Görevlendirilmesi yapılan yöneticiler aynı görevlendirme dönemi içinde yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır.