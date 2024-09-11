Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
10:56
PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK? PlayStation 5 Pro yeni özellikleri ne, Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman satışa sunulacak?
Sony, teknolojiseverlere büyük bir merakla beklenen PlayStation 5 Pro'yu düzenlediği etkinlikle tanıttı. Youtube platformu üzerinde canlı yayın ile gerçekleştirilen etkinlikte, PS5 Pro'nun teknik sunumu, yeni özellikleri ve satış fiyatlarına ilişkin başlıklar ele alındı. Ülkemizde de yakından takip edilen konuyla ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, Sony PlayStation 5 Pro ne zaman satışa sunulacak, Türkiye fiyatı ne kadar, yeni özellikleri ve teknik donanımları neler?