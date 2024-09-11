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Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:56

PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK? PlayStation 5 Pro yeni özellikleri ne, Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman satışa sunulacak?

Sony, teknolojiseverlere büyük bir merakla beklenen PlayStation 5 Pro'yu düzenlediği etkinlikle tanıttı. Youtube platformu üzerinde canlı yayın ile gerçekleştirilen etkinlikte, PS5 Pro'nun teknik sunumu, yeni özellikleri ve satış fiyatlarına ilişkin başlıklar ele alındı. Ülkemizde de yakından takip edilen konuyla ilişkin araştırmalar sürüyor. Peki, Sony PlayStation 5 Pro ne zaman satışa sunulacak, Türkiye fiyatı ne kadar, yeni özellikleri ve teknik donanımları neler?

PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK? PlayStation 5 Pro yeni özellikleri ne, Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman satışa sunulacak?

Aylarca soyal medtyad yapılan bilgi sızdırılarının ardından Sony resmi olarak PlayStation 5 Pro'yu kamuoyuna tanıttı. PS5 konsolunun baş mimarı Mark Cerny, PS5 Pro'nun orijinal konsola göre üç temel şekilde geliştirildiğini açıkladı. Şimdiye kadar üretilen en güçlü konsol olduğu iddiası büyük merak uyandırdı. İşte, PlayStation 5 Pro'nun piyasaya çıkış tarihi ve ayrıntıları haberin devamında...

PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK? PlayStation 5 Pro yeni özellikleri ne, Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman satışa sunulacak?

PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Teknoloji şirketi Sony, yeni PlayStation konsolunun Kasım 2024'te satışa sunulacağını duyurdu.

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PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK? PlayStation 5 Pro yeni özellikleri ne, Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman satışa sunulacak?

PS5 PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 Pro'nun fiyatı 699 Euro olarak belirlendi. Türkiye fiyatı ise güncel kur ve vergilerle birlikte değişiklik gösterebilecek ancak yaklaşık 30- 40 bin TL civarında olması bekleniyor.

PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK? PlayStation 5 Pro yeni özellikleri ne, Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman satışa sunulacak?

PLAYSTATİON 5 PRO YENİ ÖZELLİKLER NELER?

Yükseltilmiş GPU

PS5 Pro ile mevcut PS5 konsolundan yüzde 67 daha fazla İşlem Birimine ve yüzde 28 daha hızlı belleğe sahip bir GPU'ya geçiyoruz. Genel olarak bu, oyun için yüzde 45'e kadar daha hızlı işleme sağlayarak deneyimi çok daha akıcı hale getiriyor.

Gelişmiş Işın İzleme

Işığın daha dinamik yansımasını ve kırılmasını sağlayan daha da güçlü ışın izleme özelliği ekledik. Bu, ışınların mevcut PS5 konsolunun iki katı ve zaman zaman üç katı hızlarda atılmasına olanak tanır.

PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK? PlayStation 5 Pro yeni özellikleri ne, Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman satışa sunulacak?

Yapay Zeka Güdümlü Yükseltme

Ayrıca, olağanüstü miktarda ayrıntı ekleyerek süper keskin görüntü netliği sağlamak için makine öğrenimi tabanlı bir teknoloji kullanan yapay zeka odaklı bir yükseltme olan PlayStation Spectral Super Resolution da kullanılacak.

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