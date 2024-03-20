Psikolog açıkladı: Mutlu bir ilişkinin anahtarı! İhtiyacınız olan tek şey…

Bu, heyecan ve sürpriz unsurlarını bir kez daha ortaya çıkaracak ve bu da, ilk aşamalarından itibaren benzer seviyelerde heyecan ve samimiyet getirecektir. Psikolog, bunun yeni aktiviteler denemek veya yeni yerlere gitmek gibi herhangi bir şey olabileceğini veya düşünceli küçük sürprizler gibi daha küçük bir şey olabileceğini söylüyor. Psikolog, ilişkinize yenilik unsurunu dahil etmenin beş yolunu açıkladı.