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Psikolog açıkladı: Mutlu bir ilişkinin anahtarı! İhtiyacınız olan tek şey…
Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
14:21
Psikolog açıkladı: Mutlu bir ilişkinin anahtarı! İhtiyacınız olan tek şey…
Aşık olmak dünyanın en güzel duygularından biri olabilir. Ancak bir noktada pembe gözlükler çıkıyor ve çeşitli sorunlar baş gösterebiliyor. Buna karşın Psikolog Limor Gottlieb, zaman geçtikçe ilişkilerin 'rutin ve öngörülebilir hale gelebileceğini' ve eğer bunun üzerine gidilmezse ilişkilerin bitebileceğini açıkladı.