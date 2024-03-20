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Haberler Yaşam Psikolog açıkladı: Mutlu bir ilişkinin anahtarı! İhtiyacınız olan tek şey…
Giriş Tarihi: 20.03.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:21

Psikolog açıkladı: Mutlu bir ilişkinin anahtarı! İhtiyacınız olan tek şey…

Aşık olmak dünyanın en güzel duygularından biri olabilir. Ancak bir noktada pembe gözlükler çıkıyor ve çeşitli sorunlar baş gösterebiliyor. Buna karşın Psikolog Limor Gottlieb, zaman geçtikçe ilişkilerin 'rutin ve öngörülebilir hale gelebileceğini' ve eğer bunun üzerine gidilmezse ilişkilerin bitebileceğini açıkladı.

Psikolog açıkladı: Mutlu bir ilişkinin anahtarı! İhtiyacınız olan tek şey…

"Bu duruma karşı koymak için çiftlere mutlu bir ilişki geliştirmeleri konusunda bir numaralı tavsiyem yeniliğe öncelik vermeleridir" dedi.

Psikolog açıkladı: Mutlu bir ilişkinin anahtarı! İhtiyacınız olan tek şey…

PEKİ YENİLİK NEDİR?

Gottlieb'e göre: "Yenilik, ilişkiye düzenli olarak yeni ve heyecan verici deneyimler, aktiviteler ve unsurlar katmak anlamına gelir. Yenilik, ilişkiyi taze, heyecanlı ve canlı tutmada önemli bir rol oynar."

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Psikolog açıkladı: Mutlu bir ilişkinin anahtarı! İhtiyacınız olan tek şey…

Bu, heyecan ve sürpriz unsurlarını bir kez daha ortaya çıkaracak ve bu da, ilk aşamalarından itibaren benzer seviyelerde heyecan ve samimiyet getirecektir. Psikolog, bunun yeni aktiviteler denemek veya yeni yerlere gitmek gibi herhangi bir şey olabileceğini veya düşünceli küçük sürprizler gibi daha küçük bir şey olabileceğini söylüyor. Psikolog, ilişkinize yenilik unsurunu dahil etmenin beş yolunu açıkladı.

Psikolog açıkladı: Mutlu bir ilişkinin anahtarı! İhtiyacınız olan tek şey…

YENİ GELENEKLER

İlişki psikologları gelenek ve ritüelleri 'bağlantı ritüelleri' olarak adlandırır.

Bu, haftalık birlikte dışarıda bir yemek yemekten, her ay yeni bir seyahate çıkmaktan veya yıldönümünü kutlamak için büyük bir yıllık tatile kadar her şey olabilir ve bunların hepsi birbirinizle olan bağınızı güçlendirir.

Psikolog açıkladı: Mutlu bir ilişkinin anahtarı! İhtiyacınız olan tek şey…

KENDİNİZİ KONFOR ALANINIZIN DIŞINA İTİN

Dans dersleri, birlikte yürüyüşe yürüyüşe çıkmak veya birlikte bir derse katılmak gibi daha önce hiç yapmadığınız aktiviteleri deneyerek ikinizin de kendinizi zorlamanız önemlidir

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