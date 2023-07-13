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Psikolog psikolojisini bozdu: Muayene odasından çıkıp adliyeye koştu...
Giriş Tarihi: 13.07.2023 15:20
Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
15:20
Psikolog psikolojisini bozdu: Muayene odasından çıkıp adliyeye koştu...
Olay İstanbul'da yaşandı. Uzun süredir psikolojik sıkıntılar yaşayan grafiker Fikret A. (50), işinde adaptasyon sorunu yaşadığı için hastaneye gitti. Doktordan istirahat raporu talep eden hasta adam, "O işler öyle olmuyor" cevabını alınca ikili arasında tartışma çıktı, Psikolog Hatice G, odayı terk etti. Karşılaştığı manzarayla sinir krizi geçiren Fikret A. ise savcılığa koşarak, "Psikolojimi daha da bozdu, beni işimden etti" dedi ve doktordan şikâyetçi oldu. Savcılığın takipsizlik kararıyla ikinci şoku yaşayan çaresiz adam, hukuk mücadelesini sürdürdü, Sulh Ceza Hâkimliğine başvurarak karara itiraz edip dava açılmasını talep etti...