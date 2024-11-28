Giriş Tarihi: 28.11.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
15:35
Psikolojik şiddet mağduru kocaya koruma kararı: Karım her gün telefonla arayıp…
Olay Ankara'da yaşandı. 44 yaşındaki Cihan K. (44), kendisine psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi B.K.'den (39) boşanmak için dava açtı. Mahkeme, boşanma davası sürecinde eşinin kendisini telefonla arayıp küfür ve hakaretlerde bulunarak psikolojik şiddetini devam ettirdiği iddia eden Cihan K. için koruma ve tedbir kararı verdi...