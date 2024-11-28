Psikolojik şiddet mağduru kocaya koruma kararı: Karım her gün telefonla arayıp…

Yılmazel, karşı tarafın 2 haftalık süresi içinde tedbir kararına itiraz ederek üst mahkemeye başvurduğunu ve mahkemenin itirazı reddettiğini belirterek, "Sürekli müvekkilimi arayıp küfrediyormuş. Müvekkilim kendisini engellediğinde de başkalarının telefonundan müvekkile hakaret küfürler edip, taciz ediyormuş, psikolojik olarak şiddet uyguluyormuş. Bu şekilde aslında mağdur olduğu için lehine bir karar verilmiş oldu. Müvekkil koruma kararını teslim almak için karakola gittiğinde orada pek çok kadın sırada bekliyormuş. Polis, 'neden geldin' demiş. Müvekkilim 'ben de şiddet mağduruyum' demiş. Orada bulunan kadınlar da şaşırmış. Biz 6 ay süreyle bir koruma kararı aldık. Dava hala devam ediyor. Daha sonra da bu fiiller devam ederse savcılığa suç duyurusunda bulunacağız ya da kararın uzatılmasını talep edeceğiz. Koruma kararını genelde biz kadınların lehine alırız. Burada bir istisnai durum olduğu için erkek lehine de koruma kararı almış oluyoruz" ifadelerini kullandı.