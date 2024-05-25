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Haberler Yaşam Pucca hem kirasını ödemedi hem eve zarar verdi! Tuba Ünsal da ilk kez açıkladı...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 14:02

Pucca hem kirasını ödemedi hem eve zarar verdi! Tuba Ünsal da ilk kez açıkladı...

'Pucca' olarak tanınan Selen Pınar Işık'ın kirasını ödemediği için ev sahibiyle mahkemelik olduğu haberleri çok konuşulmuştu. Pucca, evden taşınırken ev sahibi Jale Tuncer 'Pucca'dan Geriye Kalanlar' diyerek evin son durumunu paylaştı. Pucca'nın eve ciddi zarar verdiği görüldü.

Pucca hem kirasını ödemedi hem eve zarar verdi! Tuba Ünsal da ilk kez açıkladı...

Pucca lakabıyla bilinen ve uyuşturucu madde kullanımına özendirme suçundan mahkum olan Selen Pınar Işık'ın, İstanbul Nişantaşı'nda yaşadığı evin kirasını defalarca ödemediği ortaya çıkmıştı.

Pucca hem kirasını ödemedi hem eve zarar verdi! Tuba Ünsal da ilk kez açıkladı...

Geçtiğimiz aylarda, İskoçya'da yaşayan ev sahibi Jale Tuncer, Pucca'dan uzun süredir ödeme alamadığını belirterek yaşadığı mağduriyeti kamuoyuyla paylaşmıştı.

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Pucca hem kirasını ödemedi hem eve zarar verdi! Tuba Ünsal da ilk kez açıkladı...

Tuncer açıklamasında, "120 metrekare evi 10 bin liraya kiraladı. Yüzde 25 zam yaptık ama bu kirayı da hiç göremedik " ifadelerini kullanmıştı.

Pucca hem kirasını ödemedi hem eve zarar verdi! Tuba Ünsal da ilk kez açıkladı...

"YENİ EV SAHİBİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Jale Tuncer bu kez, daha önce sık sık skandal açıklamaları ile gündeme gelen Pucca'nın evini terk ettiğini duyurarak geride bıraktığı faciayı "Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum" sözleri ile yayınladı.

Pucca hem kirasını ödemedi hem eve zarar verdi! Tuba Ünsal da ilk kez açıkladı...

'BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEDEN GİTTİ'

Görüntülerde sökülmüş duvar boyaları, yerlerinden çıkarılmış prizler, pis bırakılmış elektronik eşyalar yer alırken ev sahibi Tuncer, evini mahveden Pucca'nın giderken 'bir özür bile dilemediğini' belirterek yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

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