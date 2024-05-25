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Pucca hem kirasını ödemedi hem eve zarar verdi! Tuba Ünsal da ilk kez açıkladı...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
14:02
Pucca hem kirasını ödemedi hem eve zarar verdi! Tuba Ünsal da ilk kez açıkladı...
'Pucca' olarak tanınan Selen Pınar Işık'ın kirasını ödemediği için ev sahibiyle mahkemelik olduğu haberleri çok konuşulmuştu. Pucca, evden taşınırken ev sahibi Jale Tuncer 'Pucca'dan Geriye Kalanlar' diyerek evin son durumunu paylaştı. Pucca'nın eve ciddi zarar verdiği görüldü.