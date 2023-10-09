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Haberler Yaşam Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler! O gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı
Giriş Tarihi: 09.10.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 11:35

Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler! O gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı

İstanbul Maltepe'de kuyumculuk yapan B.B.'nin para ve altınları transfer için geldiği Marmaray durağında pusu kurup bekleyen gaspçılar adama saldırıp yaklaşık 9 milyon liralık döviz, altın ve Türk lirasını alıp kaçtı. B.B.'nin gaspçılar ile yaşadığı boğuşmada şüphelilerden birinin ayakkabısı çıktı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Dedektifleri külkedisi misali o ayakkabıdan yola çıkıp kimliğini tespit ettiği şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK
Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler! O gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı

Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde 12 Eylül günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kuyumculuk yapan B.B. haftada bir gün altın ve paraları Kapalıçarşı'ya Marmaray ile götürüyordu. Olay günü de aynı şekilde içerisinde yaklaşık 9 milyon liralık altın, döviz ve para olan çantalar ile İdealtepe Marmaray durağına geldi.

Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler! O gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı

Araçtan çantaları indirdiği sırada bir süre önce gelip park etmiş araç hareket edip onun yanına geldi. İçinden inen gaspçılar adama sarıldı bir diğeri ise para ve altınları alıp araca koydu. Gaspçılardan biri B.B. ile yaşadığı boğuşma sırasında ayakkabısını düşürdü. Ama araca binip kaçtılar.

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Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler! O gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı

GASP BÜRO DEDEKTİFLERİ AYAKKABIDAN ÇÖZDÜ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olay yerinde bulunan ayakkabı da bir ipucu oldu.

Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler! O gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı

Gasp Büronun deneyimli dedektifleri o ayakkabıdan yola çıkıp şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. 85 ayrı noktadan 220 saat İncelenen kamera görüntüleri ve elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi.

Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler! O gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı

GASPÇILAR TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri önceki gün şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler İbrahim E. (27), Cihan U. (27) ve Ferhat E. (29) gözaltına alındı.

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