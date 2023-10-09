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Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler! O gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı
Giriş Tarihi: 09.10.2023 11:35
Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
11:35
Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler! O gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı
İstanbul Maltepe'de kuyumculuk yapan B.B.'nin para ve altınları transfer için geldiği Marmaray durağında pusu kurup bekleyen gaspçılar adama saldırıp yaklaşık 9 milyon liralık döviz, altın ve Türk lirasını alıp kaçtı. B.B.'nin gaspçılar ile yaşadığı boğuşmada şüphelilerden birinin ayakkabısı çıktı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Dedektifleri külkedisi misali o ayakkabıdan yola çıkıp kimliğini tespit ettiği şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.