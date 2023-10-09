Pusu kurup 9 milyon gasp ettiler! O gaspçılar düşen ayakkabıdan yakalandı

Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde 12 Eylül günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kuyumculuk yapan B.B. haftada bir gün altın ve paraları Kapalıçarşı'ya Marmaray ile götürüyordu. Olay günü de aynı şekilde içerisinde yaklaşık 9 milyon liralık altın, döviz ve para olan çantalar ile İdealtepe Marmaray durağına geldi.