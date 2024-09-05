Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
15:44
Putin'den kritik mesajlar! Dikkat çeken 'İstanbul' vurgusu: Erdoğan bu konuda önemli rol oynadı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de anlaşmaya varıldığını hatırlatarak Başkan Erdoğan'ın çok önemli bir rol oynadığını belirtti. Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğinin altını çizen Putin, "Ancak bazı geçici talepler temelinde değil İstanbul'da kararlaştırılan ve fiilen imzalanan belgeler temelinde görüşmeye hazırız." ifadesini kullandı.