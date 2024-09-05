Putin’den kritik mesajlar! Dikkat çeken ’İstanbul’ vurgusu: Erdoğan bu konuda önemli rol oynadı!

"ERDOĞAN BU KONUDA ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğinin altını çizen Putin, "Ancak bazı geçici talepler temelinde değil İstanbul'da kararlaştırılan ve fiilen imzalanan belgeler temelinde görüşmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği ve 1 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen tutuklu takasına da değinen Putin, Başkan Erdoğan'ın bu konuda çok önemli rol oynadığının altını çizdi.