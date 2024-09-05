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Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 15:44

Putin'den kritik mesajlar! Dikkat çeken 'İstanbul' vurgusu: Erdoğan bu konuda önemli rol oynadı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de anlaşmaya varıldığını hatırlatarak Başkan Erdoğan'ın çok önemli bir rol oynadığını belirtti. Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğinin altını çizen Putin, "Ancak bazı geçici talepler temelinde değil İstanbul'da kararlaştırılan ve fiilen imzalanan belgeler temelinde görüşmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Putin’den kritik mesajlar! Dikkat çeken ’İstanbul’ vurgusu: Erdoğan bu konuda önemli rol oynadı!

Almanya'nın Ukrayna ve Türkiye üzerinden doğal gaz alabileceğini belirten Putin, "Ancak Baltık Denizi'nden geçen hattan (Kuzey Akım) alamazlar. Benim düşünceme göre, bu profesyonel bir tür biçimsizlik ve şizofreni. Sadece saçmalık. Eğer istemiyorlarsa, almak zorunda değiller. Dünyanın diğer bölgelerine tedarikimizi kademeli olarak artıracağız." şeklinde konuştu.

Putin’den kritik mesajlar! Dikkat çeken ’İstanbul’ vurgusu: Erdoğan bu konuda önemli rol oynadı!

"DÜNYA EKONOMİSİ RUS ENERJİ KAYNAKLARI OLMAMASINA DAYANAMAZ"

Putin, Çin'e gelecek yıldan itibaren Sibirya'nın Gücü hattı üzerinden yılda 38 milyar metreküp sevkiyatı yapacaklarına ve ilave güzergahlar üzerinde de çalıştıklarına işaret ederek, "Dünya ekonomisi Rus enerji kaynakları olmamasına dayanamaz. Bu imkansız ama başardıklarını düşünelim. Fiyatlar sadece gökyüzüne fırlar ancak yine de satın almak zorunda kalırlar. Bunun yapılması gerektiğine yönelik açıklamalar kibir ve kendine aşırı güvenden kaynaklanırken, çok da akıl karı değil." değerlendirmesinde bulundu.

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Putin’den kritik mesajlar! Dikkat çeken ’İstanbul’ vurgusu: Erdoğan bu konuda önemli rol oynadı!

İSTANBUL ANLAŞMASI VURGUSU: GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de anlaşmaya varıldığını vurgulayan Putin, "Bu anlaşma, aksi yönde talimat verildiği için yürürlüğe girmedi. ABD, Avrupa ve bazı Avrupa ülkelerindeki seçkinlerin Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma arzusu vardı." dedi.

Putin’den kritik mesajlar! Dikkat çeken ’İstanbul’ vurgusu: Erdoğan bu konuda önemli rol oynadı!

"ERDOĞAN BU KONUDA ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri reddetmediğinin altını çizen Putin, "Ancak bazı geçici talepler temelinde değil İstanbul'da kararlaştırılan ve fiilen imzalanan belgeler temelinde görüşmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği ve 1 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen tutuklu takasına da değinen Putin, Başkan Erdoğan'ın bu konuda çok önemli rol oynadığının altını çizdi.

Putin’den kritik mesajlar! Dikkat çeken ’İstanbul’ vurgusu: Erdoğan bu konuda önemli rol oynadı!

KURSK SALDIRISI MESAJI

Rus ordusunun Kursk bölgesindeki durumu istikrarlı hale getirdiğini belirten Putin, "Düşman, Kursk bölgesine saldırarak Rusya'nın Donbas'taki ilerleyişinden uzaklaştırmaya çalıştı ancak bunda başarısız oldu." diye konuştu.

Putin, Kursk ve Zaporijya'daki nükleer güç santrallerine yönelik saldırılar için "tehlikeli terör eylemleri" nitelemesinde bulunarak, "Benzer bir şekilde yanıt verirsek Avrupa'nın bu kısmında olabilecekleri sadece tahmin edebiliriz." dedi.

Donbas'ın "özgürleştirilmesinin" öncelikleri olduğunu vurgulayan Putin, Rus ordusunun bölgede uzun süredir görülmeyen hızla ilerlediğini söyledi.

Kursk bölgesindeki insanların saldırılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerine işaret eden Putin, "Düşmanı bu topraklardan atmak ve vatandaşlarımızı korumak için her şeyi yapmak, Rus ordusunun kutsal görevidir." ifadesini kullandı.

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