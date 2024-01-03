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Rahel Pekcan'ın acı günü! Sevgilisi Oğuzhan Emeç'e böyle veda etti: Benim güzel sevgilim…
Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
16:41
Rahel Pekcan'ın acı günü! Sevgilisi Oğuzhan Emeç'e böyle veda etti: Benim güzel sevgilim…
İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencisi Oğuzhan Emeç, motosikleti ile kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Emeç, elektrik panosuna çarptı. 100 metre sürüklenen genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Rahel Pekcan'ın hayatını kaybeden sevgilisine vedası, yürekleri dağladı: Benim güzel sevgilim…