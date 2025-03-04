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Giriş Tarihi: 04.03.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 08:08

RAMAZAN 4. GÜNÜNE ÖZEL MENÜ || Bugün iftara ne pişirsem? İşte en lezzetli çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

Ramazan'ın üçüncü gününde iftar menüsü arayışı hız kazandı. İftar sofraları her zamankinden daha özenli hazırlanırken, "Bugün iftara ne pişirsem?" sorusu birçok kişinin gündeminde. Kararsız kalanlar için lezzetli bir iftar menüsü önerisi hazırladık. İşte çorba,ana yemek, yardımcı yemek ve tatlıdan oluşan ramazan menüsü tarifler ve öneriler!

RAMAZAN 4. GÜNÜNE ÖZEL MENÜ || Bugün iftara ne pişirsem? İşte en lezzetli çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

Ramazan ayı tüm bereketiyle devam ederken, iftar sofraları için lezzetli menü arayışları sürüyor. Dördüncü gününde de ne pişireceğine karar veremeyenler için sağlıklı ve dengeli tarifler öne çıkıyor. Uzmanlar, hafif ve besleyici yemekler tercih edilmesini öneriyor. Peki, bugün iftara ne hazırlamalı? İşte doyurucu ve lezzetli iftar menüsü önerileri!

RAMAZAN 4. GÜNÜNE ÖZEL MENÜ || Bugün iftara ne pişirsem? İşte en lezzetli çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

1 adet havuç

Yarım yemek kaşığı biber ya da domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

2 litre sıcak su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Mercimek Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?
Kırmızı mercimek çorbası için sıvı yağı tencereye alınarak yemeklik doğranan soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavrulur.

Daha sonra un ilave edilerek kısık ateşte kavurmaya devam edilir.

Salça kullanılacak ise salça ilave edilir, kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekler ilave edilir.

Üzerine su eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Çorbamız kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırılarak kısık ateşte pişirilir.

Çorba piştikten sonra el blenderi ile güzelce ezilir. Eğer blenderiniz yoksa süzgeçten de geçirebilirsiniz.

Karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenir ve karıştırılır. 5 dakika daha pişirilerek ocaktan alınır.

Kıvamı koyu gelirse size, bir miktar su ilave edilerek bir taşım kaynatılır.

Bu arada küçük bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı alınır, kızdırılır ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber eklenerek ocaktan alınır.

Mercimek çorbası servis kasesine alındıktan sonra üzerine kırmızı biberli sos gezdirilir ve bir dilim limon ile servis edilir.

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RAMAZAN 4. GÜNÜNE ÖZEL MENÜ || Bugün iftara ne pişirsem? İşte en lezzetli çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

FIRINDA SEBZELİ TAVUK
Malzemeler

5-6 adet tavuk incik

3 adet patates

2 adet kırmızı kapya biber

3 adet çarliston biber

1 adet kuru soğan

3 diș sarımsak

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 su bardağı su

Fırında Sebzeli Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavukların derilerini sıyıralım ,biberleri yıkayıp temizleyip yarım parmak uzunluğunda üçe bölelim.

Ardından kabukları soyulmuş yıkanmış patatesleri elma dilimi şeklinde dilimleyelim .

Fırın kabına tavukları, sebzeleri ,yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyelim.

Ayrı bir kapta sosumuzu yapalım ,1 su bardağı suyun içine, bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçasını ekleyelim.

Ardından baharatlarını ,tuzunu ekleyip karıştıralım.

Sebzelerin üzerine gezdirelim. Elimizle karıştıralım.

Üzerine yıkayıp suyunu sıktığımız yağlı kağıt ile kapatalım.

Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 20-25 dk pişirelim.

İnmeye yakın yağlı kâğıt alalım 5-10 dk üzeri açık pişirelim.

RAMAZAN 4. GÜNÜNE ÖZEL MENÜ || Bugün iftara ne pişirsem? İşte en lezzetli çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

MEVSİM SALATA
Malzemeler

5-6 yaprak kıvırcık

3 adet havuç

1 kutu mısır (220 gr)

Yarım orta boy mor lahana

Yarım demet maydanoz

1 adet turp

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon

1 çay kaşığı tuz

Mevsim Salatası Tarifi Nasıl Yapılır?

Mevsim salatası için ilk olarak havuç ve turbun kabuklarını ince bir şekilde soyalım ve rendeleyelim.

Mor lahanayı ikiye bölerek doğrayalım. Mümkün olduğunca ince bir şekilde doğramaya dikkat edelim.

Ardından marulu ve maydanozu da ince ince doğrayalım.

Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra derince bir salata kasesinin içerisine sebzelerimizi alalım.

Suyu süzülmüş konserve mısırı da salataya ilave edelim.

Ardından salatanın üzerine zeytinyağı, limonun suyu ve tuzu serperek ilave edelim.

Daha sonra tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Salatamız güzelce karıştırıldıktan sonra servise hazır. Afiyet olsun!

RAMAZAN 4. GÜNÜNE ÖZEL MENÜ || Bugün iftara ne pişirsem? İşte en lezzetli çorba, ana yemek, tatlı tarifleri

ŞEHRİYE PİLAVI
Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı arpa şehriye

Tuz

3 su bardağı sıcak su

Şehriye Pilavı Tarifi Nasıl Yapılır?

Pilav tenceresine tereyağını koyarak eritin, sıvı yağı ekleyin.

Şehriyeleri ekleyin ve biraz kırmızılaşana kadar yani rengini alana kadar kavurun.

Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin, ben 3 su bardağı ekledim. Gerekirse ilave yapabilirsiniz. .

İsteğe bağlı olarak bu aşamada bulyonu ekleyebilirsiniz.

Son olarak tuzunu da ekleyerek kapağını kapatın.

Şehriyeler suyu çekince altını kapatabilirsiniz. Afiyet olsun.