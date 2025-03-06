Ramazan 6. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem, akşama ne yapsam? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

Ramazan'ın 6. gününde, iftar saatine yaklaşırken sofralar için hazırlıklar da hız kazandı. Ramazan ayının bu özel gününde ne pişirsem diye düşünenler için hem besleyici hem de pratik tarifler araştırılıyor. Çorbadan ana yemeğe, tatlıdan salataya lezzetli tarifler yayında. İşte, 6. gün için iftar menüsü önerisi ve tarif detayları!