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Haberler Yaşam Ramazan 6. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem, akşama ne yapsam? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 08:08

Ramazan 6. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem, akşama ne yapsam? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

Ramazan ayının 6. günü itibarıyla, iftar sofralarındaki bereketli lezzetler bir kez daha ön plana çıkıyor. Bugün ne pişirsem sorusu ise her evde sıkça soruluyor. İftar menüsünü hazırlarken, hem pratik hem de lezzetli tariflerle sofralarınızı zenginleştirmek mümkün. Bugün için hazırlayabileceğiniz nefis tariflerle, Ramazan'a özel iftar sofralarınızı taçlandırabilirsiniz. İşte, Ramazan'ın 6. günü için hazırlayabileceğiniz nefis iftar menüsü önerileri!

Ramazan 6. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem, akşama ne yapsam? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

Ramazan'ın 6. gününde, iftar saatine yaklaşırken sofralar için hazırlıklar da hız kazandı. Ramazan ayının bu özel gününde ne pişirsem diye düşünenler için hem besleyici hem de pratik tarifler araştırılıyor. Çorbadan ana yemeğe, tatlıdan salataya lezzetli tarifler yayında. İşte, 6. gün için iftar menüsü önerisi ve tarif detayları!

Ramazan 6. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem, akşama ne yapsam? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

İFTAR MENÜSÜ ÖNERİSİ:

  • Mercimek Çorbası
  • Fırında Tavuk ve Patates
  • Şehriyeli Pilav
  • Zeytinyağlı Fasulye
  • Ayran
  • Sütlü Tatlı (Tavuk Göğsü)
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Ramazan 6. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem, akşama ne yapsam? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan
1 adet havuç
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı tereyağı
6 su bardağı su
Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Soğanı ince ince doğrayın, havucu rendeleyin.
  • Tencereye zeytinyağını ve tereyağını ekleyin, soğanı ve havucu soteleyin.
  • Mercimekleri ekleyin ve karıştırarak 2 dakika kavurun.
  • Üzerine suyu, tuzu, karabiberi ve kimyonu ekleyin. Karıştırın.
  • Kaynadıktan sonra altını kısın ve mercimekler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  • Çorba piştikten sonra, bir el blendır ile pürüzsüz hale getirin. Sıcak servis yapın.
Ramazan 6. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem, akşama ne yapsam? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

FIRINDA TAVUK VE PATATES TARİFİ

Malzemeler:

4 adet tavuk butu
4 adet patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pul biber
2 diş sarımsak

Yapılışı:

  • Patatesleri soyup yuvarlak dilimler halinde kesin.
  • Tavuk butlarını yıkayıp, tuz, karabiber, kekik, pul biber ve ezilmiş sarımsakla karıştırın.
  • Zeytinyağını bir fırın tepsisine dökün, tavukları ve patatesleri tepsiye yerleştirin.
  • 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
  • Tavuklar kızarana kadar pişirmeye devam edin ve sıcak servis yapın.
Ramazan 6. gün iftar menüsü | Bugün ne pişirsem, akşama ne yapsam? İşte nefis iftar tarifleri önerileri!

ŞEHRİYELİ PİLAV TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı şehriye
2 su bardağı su

Yapılışı:

  • Pirinci yıkayıp 10 dakika kadar suda bekletin ve süzün.
  • Tereyağını tencerede eritin, şehriyeleri ekleyip rengi değişene kadar kavurun.
  • Pirinci ekleyip birkaç dakika karıştırarak kavurun.
  • Üzerine sıcak suyu ve tuzu ekleyin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, pilavı 15-20 dakika pişirin.
  • Pilav demlendikten sonra karıştırıp sıcak servis yapın.