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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ BEKLENİYOR (SSK, Bağ-Kur): 4000 TL Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
15:46
EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ BEKLENİYOR (SSK, Bağ-Kur): 4000 TL Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika 2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri belli oldu. Her yıl ramazan ve Kurban Bayramlarından önce 4A,4B,4C emeklisi vatandaşlara yapılan ödeme gündeme gelirken AK Partili Güler'in açıklamasıyla yeni rakamlar netleşti. Milyonlarca Emekli Sandığı- SSK-Bağkur emeklisinin gözü kulağı takvime çevrildi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme tarihlerinde son durum