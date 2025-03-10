EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ BEKLENİYOR (SSK, Bağ-Kur): 4000 TL Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri, yüzde 33'lük zamla gündemde. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alacak. Şimdi ise, gözler Ramazan Bayramı'ndaki emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) ödeme takvimi ve diğer detaylar...