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Haberler Yaşam EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ BEKLENİYOR (SSK, Bağ-Kur): 4000 TL Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:46

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ BEKLENİYOR (SSK, Bağ-Kur): 4000 TL Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika 2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri belli oldu. Her yıl ramazan ve Kurban Bayramlarından önce 4A,4B,4C emeklisi vatandaşlara yapılan ödeme gündeme gelirken AK Partili Güler'in açıklamasıyla yeni rakamlar netleşti. Milyonlarca Emekli Sandığı- SSK-Bağkur emeklisinin gözü kulağı takvime çevrildi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme tarihlerinde son durum

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ BEKLENİYOR SSK, Bağ-Kur: 4000 TL Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri, yüzde 33'lük zamla gündemde. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alacak. Şimdi ise, gözler Ramazan Bayramı'ndaki emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) ödeme takvimi ve diğer detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ BEKLENİYOR SSK, Bağ-Kur: 4000 TL Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart günü başlayacak. Önceki bayramlarda olduğu gibi bayram tarihleri öncesinde ödemelerin hesaplarda olması bekleniyor.

Bu noktada gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine döndü. Henüz tarihler belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ BEKLENİYOR SSK, Bağ-Kur: 4000 TL Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU!

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi. Rakam, bugün netleşti.

Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla, 4 bin lira oldu.

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramı için ikramiye veriliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ BEKLENİYOR SSK, Bağ-Kur: 4000 TL Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NEREYE YATIRILACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan banka aracılığıyla hesaplara aktarılıyor. Bayram ikramiyeleri e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ BEKLENİYOR SSK, Bağ-Kur: 4000 TL Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.