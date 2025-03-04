Haberler
Yaşam
Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
13:13
Ramazan Bayramı ne zaman? 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başladı. Müslüman alemi için önemli olan bu ayın sonunda gelecek olan Ramazan Bayramı için ne zaman, kaç gün sürecek gibi sorular yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir aynı günlere tekabül eder. Peki, Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman, kaç gün olacak?