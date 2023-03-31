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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün okullar için, 9 gün olacak mı?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 23:38

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün okullar için, 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak, okullar için Ramazan Bayramı tatili kaç gün soruları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Ülke çapında dini bayramlar resmi tatil ediliyor. Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve bu sebepten ötürü Ramazan Bayram tatili ara tatil ile birleşecek mi soruları yanıt arıyor. Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihi 2023 biliniyor. Bu kapsamda vatandaşlar konuyla alakalı detayları merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan hangi güne denk geliyor? İşte detaylar

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün okullar için, 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olacak, bayram tatili ara tatil ile birleşecek mi sorusu yanıt arıyor. Mübarek ayın başladı ve Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmek için oruç tutuyorlar. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihi 2023 mübarek aya girmemizle birlikte daha da araştırılır hale geldi. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün okullar için? İşte detaylar

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün okullar için, 9 gün olacak mı?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün okullar için, 9 gün olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatil günlerinde uzatma beklenmiyor. Buna göre bayram tatili toplamda 3 gün sürecek.

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün okullar için, 9 gün olacak mı?

ARA TATİL NE ZAMAN, BAYRAM TATİLİ İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün okullar için, 9 gün olacak mı?

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

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