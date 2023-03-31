Haberler Yaşam Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün okullar için, 9 gün olacak mı?

Giriş Tarihi: 31.03.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 23:38

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün okullar için, 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak, okullar için Ramazan Bayramı tatili kaç gün soruları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Ülke çapında dini bayramlar resmi tatil ediliyor. Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve bu sebepten ötürü Ramazan Bayram tatili ara tatil ile birleşecek mi soruları yanıt arıyor. Diyanet dini günler takvimi ile Ramazan Bayramı tarihi 2023 biliniyor. Bu kapsamda vatandaşlar konuyla alakalı detayları merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan hangi güne denk geliyor? İşte detaylar