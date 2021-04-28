Mübarek ayın 15. Gününde bayrama sayılı günler kala milyonlarca kişi "Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi ile 2021 Ramazan Bayramı başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurmuştu. Şeker bayramı olarak da bilinen bu tarihte bir ay boyunca farz kılınan orucun da sona erdiğini temsil etmektedir. Peki, Dini günler takvimine göre; Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak? İşte yanıtı ve tüm detaylar…