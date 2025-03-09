Haberler
Yaşam
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihi
Giriş Tarihi: 09.03.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
20:58
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihi
2025 yılı Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ayının sonunda kutlanan ve sevinçle karşılanan bir bayramdır. Bayram, sevdiklerinizle bir araya geldiği ve sosyal yardımlaşmanın arttığı bir dönemdir. Bu özel günde, hem manevi hem de sosyal anlamda pek çok anlamlı etkinlik gerçekleşir. Bayram tatilinin ne zaman olduğunu öğrenmek isteyenler için 2025 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte, bayram tatili tarihleri!