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Haberler Yaşam Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihi
Giriş Tarihi: 09.03.2025 20:58 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 20:58

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihi

2025 yılı Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ayının sonunda kutlanan ve sevinçle karşılanan bir bayramdır. Bayram, sevdiklerinizle bir araya geldiği ve sosyal yardımlaşmanın arttığı bir dönemdir. Bu özel günde, hem manevi hem de sosyal anlamda pek çok anlamlı etkinlik gerçekleşir. Bayram tatilinin ne zaman olduğunu öğrenmek isteyenler için 2025 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Ramazan Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte, bayram tatili tarihleri!

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihi

Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sonunda kutlanan, Müslümanlar için bir şükür ve sevinç günüdür. Bayram boyunca insanlar sevdiklerine bayram ziyaretlerinde bulunur, yardımlaşma ve paylaşma duygusu daha da güçlenir. Bayramın, dostlukları pekiştiren, aile bağlarını güçlendiren ve manevi açıdan huzur veren bir dönemi vardır. 2025 Ramazan Bayramı'nın tarihi belli oldu. İşte, detaylar…

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihi

RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı, İslam aleminde oruç tutma ayı olan Ramazan ayının ardından üç gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün Ramazan ayının son günü olan arifedir.

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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihi

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihi

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve toplam 3 gün sürecek.

Arefe günü ise 29 Mart cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihi

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025

Ramazan bayramı 1. günü 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan bayramı 3. günü 1 Nisan Salı (son)