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Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet’in yayımladığı takvimle 2025 Ramazan Bayramı tarihleri netleşti!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
11:58
Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet’in yayımladığı takvimle 2025 Ramazan Bayramı tarihleri netleşti!
On bir ayın sultanı Ramazan boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayramın gelişini büyük bir heyecanla bekliyor. Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin manevi olarak taçlandığı ve sevinçle karşılanan özel günlerden biri olarak kabul ediliyor. Okullardaki Nisan ara tatilinin bayram dönemine denk gelmesiyle tatil planları da gündeme geldi. Vatandaşlar, bayram tatilinin süresini ve hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?