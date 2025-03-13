Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet’in yayımladığı takvimle 2025 Ramazan Bayramı tarihleri netleşti!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 11:58

Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet’in yayımladığı takvimle 2025 Ramazan Bayramı tarihleri netleşti!

On bir ayın sultanı Ramazan boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayramın gelişini büyük bir heyecanla bekliyor. Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin manevi olarak taçlandığı ve sevinçle karşılanan özel günlerden biri olarak kabul ediliyor. Okullardaki Nisan ara tatilinin bayram dönemine denk gelmesiyle tatil planları da gündeme geldi. Vatandaşlar, bayram tatilinin süresini ve hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor?

Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet’in yayımladığı takvimle 2025 Ramazan Bayramı tarihleri netleşti!

2025 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, Ramazan ayının başlamasıyla araştırılıyor. Bayramın tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin hangi gün başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, hjangi günlere denk geliyor?

Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet’in yayımladığı takvimle 2025 Ramazan Bayramı tarihleri netleşti!

RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİL İLE BİRLİKTE!
Bu yıl Ramazan Bayramı, ara tatil dönemini de içerisinde yer barındıracak.

Ara tatil, 26 Mart Cuma günü okulların tatil olmasıyla başlayacak. 7 Nisan Pazartesi günü ise okullar yeniden başlayacak.

Bu tarih aralığında 29 Mart arefe günü olurken, 30-31 Mart ve 1 Nisan bayramın üç gününü kapsayacak.

Dolayısıyla Ramazan Bayramı, ara tatilin 3,5 gününü kapsamış olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet’in yayımladığı takvimle 2025 Ramazan Bayramı tarihleri netleşti!

2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı (1. Gün)

31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

01 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı (3. Gün)

Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet’in yayımladığı takvimle 2025 Ramazan Bayramı tarihleri netleşti!

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayram tatili resmiyette şöyle değerlendiriliyor: Arefe günü yarım gün resmi tatil olurken Ramazan Bayramı ise 3 gün boyunca tatil kapsamında yer alıyor.

Buna göre 3,5 gün tatil olacak.

Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet’in yayımladığı takvimle 2025 Ramazan Bayramı tarihleri netleşti!

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi