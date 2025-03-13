Ramazan Bayramı hangi tarihte? Diyanet’in yayımladığı takvimle 2025 Ramazan Bayramı tarihleri netleşti!

2025 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, Ramazan ayının başlamasıyla araştırılıyor. Bayramın tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin hangi gün başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, hjangi günlere denk geliyor?