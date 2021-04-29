Müslüman alemi Ramazan Bayramı için adeta geri sayıma başladı. Aynı zamanda resmi tatil olacak olan bu tarih hem İslamiyet hem de Türk kültürü açısından büyük önem taşısa da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bu sene de milyonlar bayram coşkusunu evlerinde yaşayacak. On bir ayın sultanının sonuna yaklaştığımız bu günlerde "Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bayramda resmi tatil kaç gün olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet dini günler takvimi ile "Ramazan bayramı ne zaman?" sorusunun yanıtı…