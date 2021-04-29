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Haberler Yaşam Ramazan bayramı resmi tatil kaç gün olacak, ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 08:17 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:51

resmi tatil kaç gün olacak, ne zaman idrak edilecek? ile Ramazan Bayramı ne zaman?

Müslüman alemi için adeta geri sayıma başladı. Aynı zamanda resmi tatil olacak olan bu tarih hem İslamiyet hem de Türk kültürü açısından büyük önem taşısa da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bu sene de milyonlar bayram coşkusunu evlerinde yaşayacak. On bir ayın sultanının sonuna yaklaştığımız bu günlerde "Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bayramda resmi tatil kaç gün olacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet dini günler takvimi ile "Ramazan bayramı ne zaman?" sorusunun yanıtı…

Diyanet takvimi: Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? Ramazan bayramı resmi tatil kaç gün olacak, ne zaman?

özellikle de resmi tatil olması nedeniyle son günlerde binlerce kişinin gündeminde yerini alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'da ibadetlerini yerine getiriyor olmanın huzurunu yaşayan binlerce vatandaş "Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bayramda resmi tatil kaç gün olacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere bu sene de koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde bayram coşkusu evlerde yaşanacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih…

Diyanet takvimi: Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? Ramazan bayramı resmi tatil kaç gün olacak, ne zaman?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021 Ramazan ayı, 13 Nisan tarihinde başladı. 12 Mayıs tarihinde de sona erecek.

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Diyanet takvimi: Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? Ramazan bayramı resmi tatil kaç gün olacak, ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

'nın hazırlamış olduğu dini takvime göre, bu yıl Mayıs ayına denk geliyor.

3 Mayıs günü başlayan bayram 15 Mayıs günü son bulacak.

Diyanet takvimi: Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? Ramazan bayramı resmi tatil kaç gün olacak, ne zaman?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

13-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan Perşembe günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

Diyanet takvimi: Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? Ramazan bayramı resmi tatil kaç gün olacak, ne zaman?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

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