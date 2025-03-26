RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda Ramazan Bayramı tatiline ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Konuşmasında, okullarda ikinci ara tatilin yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, bayram sürecinde ailelerin birlikte vakit geçirebilmesi için kamu çalışanlarını kapsayan yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

"Öğrencilerimizin ikinci ara tatili yaklaşıyor. Bu tatil, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerin bayramı huzur içinde geçirmesi, sevdikleriyle daha fazla vakit geçirebilmesi için bayramın ardından gelen üç günü de idari izin kapsamına aldık. Böylece kamu çalışanlarımız 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izinli olacak. Bu düzenleme ile vatandaşlarımız toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı bulacak."

Bu karar ile birlikte Ramazan Bayramı tatili, hafta sonları da dahil edilerek 9 güne uzatılmış oldu.