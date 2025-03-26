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RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
23:06
RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda, milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanının merakla beklediği bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı konusu gündemdeydi. Erdoğan'ın yaptığı son açıklama, "Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? 9 gün olacak mı?" sorularına netlik kazandırdı. İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ve tatil süresiyle ilgili detaylar…