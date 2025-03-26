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Giriş Tarihi: 26.03.2025 23:06 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 23:06

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda, milyonlarca öğrenci ve kamu çalışanının merakla beklediği bayram tatili süresiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatilin uzatılıp uzatılmayacağı konusu gündemdeydi. Erdoğan'ın yaptığı son açıklama, "Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? 9 gün olacak mı?" sorularına netlik kazandırdı. İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ve tatil süresiyle ilgili detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili gelişmeler merak konusu oldu. Hicrî takvime göre Şevval ayının ilk üç gününde kutlanan Ramazan Bayramı, milyonlarca kişi tarafından coşkuyla karşılanmaya hazırlanıyor. Bayram tatili süresiyle ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, uzatıldı mı? İşte detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Ramazan Bayramı tatiline de değinen Erdoğan, bayram tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini duyurdu.

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RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda Ramazan Bayramı tatiline ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Konuşmasında, okullarda ikinci ara tatilin yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, bayram sürecinde ailelerin birlikte vakit geçirebilmesi için kamu çalışanlarını kapsayan yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu.

"Öğrencilerimizin ikinci ara tatili yaklaşıyor. Bu tatil, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerin bayramı huzur içinde geçirmesi, sevdikleriyle daha fazla vakit geçirebilmesi için bayramın ardından gelen üç günü de idari izin kapsamına aldık. Böylece kamu çalışanlarımız 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izinli olacak. Bu düzenleme ile vatandaşlarımız toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı bulacak."

Bu karar ile birlikte Ramazan Bayramı tatili, hafta sonları da dahil edilerek 9 güne uzatılmış oldu.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?

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RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili uzatıldı mı, bayram tatili kaç gün oldu?

2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

AREFE: 29 Mart 2025 Cumartesi

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