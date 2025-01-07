Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet ile Ramazan ayı ve bayram tarihleri

Ramazan ayı başlangıcı 2025 yılı itibarıyla gündeme geldi. Diyanet dini günler takvimi bu noktada Müslümanların en çok takip ettiği takvimler arasında yer alıyor. İlk oruç tarihi için geri sayım başlarken şimdiden ibadet planları çıkarıldı. Peki, Ramazan ne zaman?