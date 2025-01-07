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Haberler Yaşam Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet ile Ramazan ayı ve bayram tarihleri
Giriş Tarihi: 07.01.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:53

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet ile Ramazan ayı ve bayram tarihleri

İslam alemi üç ayları idrak etmeye başladı. Recep ayı ile başlayan mübarek aylar Ramazan ayı başlangıcı ile bayramı bekleyecek. Ramazan ne zaman 2025 yılı Diyanet takvimi ile sorgulanıyor. İslam alemi ibadetle dolu geçirecekleri on bir ayın sultanında ilk sahur, iftar ve teravih saatlerini merak ediyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, Ramazan ayı ve bayram tarihleri...

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet ile Ramazan ayı ve bayram tarihleri

Ramazan ayı başlangıcı 2025 yılı itibarıyla gündeme geldi. Diyanet dini günler takvimi bu noktada Müslümanların en çok takip ettiği takvimler arasında yer alıyor. İlk oruç tarihi için geri sayım başlarken şimdiden ibadet planları çıkarıldı. Peki, Ramazan ne zaman?

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet ile Ramazan ayı ve bayram tarihleri

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

İslam alemi mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için bekleyişe başladı. "İlk oruç ne zaman tutulacak" sorusu Diyanet ile yanıtlanıyor.

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Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet ile Ramazan ayı ve bayram tarihleri

Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Buna göre ilk oruç için ilk sahura 28 Şubat gecesi kalkılacak.

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet ile Ramazan ayı ve bayram tarihleri

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Toplamda 3 gün olarak idrak edilen Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayramın son günü 1 Nisan olacak.

Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet ile Ramazan ayı ve bayram tarihleri
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