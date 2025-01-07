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Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet ile Ramazan ayı ve bayram tarihleri
Giriş Tarihi: 07.01.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
13:53
Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? 2025 Diyanet ile Ramazan ayı ve bayram tarihleri
İslam alemi üç ayları idrak etmeye başladı. Recep ayı ile başlayan mübarek aylar Ramazan ayı başlangıcı ile bayramı bekleyecek. Ramazan ne zaman 2025 yılı Diyanet takvimi ile sorgulanıyor. İslam alemi ibadetle dolu geçirecekleri on bir ayın sultanında ilk sahur, iftar ve teravih saatlerini merak ediyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte, Ramazan ayı ve bayram tarihleri...