Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman tutuluyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:08

Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman tutuluyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. 2025 yılı dini bayram tarihleri de şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte Ramazan ayının başlangıç tarihi ve 2025 yılında idrak edilecek dini bayramların detayları...

Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman tutuluyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk oruç günü belli oldu. 2025 yılı dini bayramlarının tarihleri de merak konusu. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte 2025 yılı Ramazan ayı ve dini bayram takvimi...

Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman tutuluyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor.

Ramazan bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman tutuluyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta vatandaşlarlar ilk gün oruçlarını tutacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman tutuluyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman tutuluyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA