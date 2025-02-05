Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman tutuluyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk oruç günü belli oldu. 2025 yılı dini bayramlarının tarihleri de merak konusu. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte 2025 yılı Ramazan ayı ve dini bayram takvimi...