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Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman tutuluyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
12:08
Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman tutuluyor? 2025 Ramazan ayına kaç gün kaldı?
Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağı, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. 2025 yılı dini bayram tarihleri de şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte Ramazan ayının başlangıç tarihi ve 2025 yılında idrak edilecek dini bayramların detayları...