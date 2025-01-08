RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 || Diyanet Takvimi ile Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

İslam dünyasında sabır, şükür ve yardımlaşma gibi değerlerin pekiştirildiği Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri Diyanet Takvimi ile belli oldu. Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sonunu işaret ederken, Kurban Bayramı ise hac ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanır. Her iki bayram da aile ziyaretleri, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşır. Peki; bu sene Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?