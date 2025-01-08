Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 || Diyanet Takvimi ile Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:52

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 || Diyanet Takvimi ile Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, İslam dünyasında yılın en önemli dini bayramlarından ikisidir. Bu özel günler, Müslümanlar için sabır, şükür ve yardımlaşma gibi değerlerin pekiştirildiği zamanlardır. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde idrak edilecek?

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 || Diyanet Takvimi ile Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

İslam dünyasında sabır, şükür ve yardımlaşma gibi değerlerin pekiştirildiği Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri Diyanet Takvimi ile belli oldu. Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sonunu işaret ederken, Kurban Bayramı ise hac ibadetinin tamamlanmasının ardından kutlanır. Her iki bayram da aile ziyaretleri, yardımlaşma ve toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşır. Peki; bu sene Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 || Diyanet Takvimi ile Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 || Diyanet Takvimi ile Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 || Diyanet Takvimi ile Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 || Diyanet Takvimi ile Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?

5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün

SON DAKİKA