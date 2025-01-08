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RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 || Diyanet Takvimi ile Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
16:52
RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 || Diyanet Takvimi ile Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde?
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, İslam dünyasında yılın en önemli dini bayramlarından ikisidir. Bu özel günler, Müslümanlar için sabır, şükür ve yardımlaşma gibi değerlerin pekiştirildiği zamanlardır. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihlerde idrak edilecek?