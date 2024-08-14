RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM bu akşam ekranlarda! Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Bu mutant hayvanlar, Kuzey Amerika'nın içine kadar girerek karşılarına çıkan her şeyi yok etmektedirler. Okoye, itibarsız bir genetik mühendisiyle işbirliği yaparak, hem dünyayı hem de en yakın arkadaşını kurtaracak bir panzehir bulmak için mücadele edecektir.