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Giriş Tarihi: 14.08.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:36

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM bu akşam ekranlarda! Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Rampage: Büyük Yıkım filmi bu akşam ATV ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor! Brad Peyton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Rampage: Büyük Yıkım filmi aksiyon kategorisinde değerlendiriliyor. Filmi izlemek isteyenler ve merak edenler arama motorlarında filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu ne, oyuncuları kim? İşte, merak edilenler ve daha fazlası…

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM bu akşam ekranlarda! Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu ne, oyuncuları kim?

14 Ağustos Çarşamba 22:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak yabancı sinema Rampage: Büyük Yıkım sayılı saatler kaldı! Başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı film sinemaseverlere grafik ve görüntüleriyle benzersiz bir seyir zevki sunacak. Vizyon tarihi 2018 olan film bu akşam yeniden ekranlarda. Bir aksiyon filmi Rampage: Büyük Yıkım konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM bu akşam ekranlarda! Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu ne, oyuncuları kim?

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Primatolog Davis Okoye (Johnson), doğumundan beri yakından ilgilendiği ve güçlü bir bağ kurduğu zeki gümüş sırtlı goril George'u her türlü tehlikeden uzak tutmuştur. Ancak bir düzenbazın genetik deneyleri, George'u devasa ve agresif bir yaratığa dönüştürmüştür. Üstelik benzer değişimlere uğramış diğer yırtıcı hayvanlar da ortaya çıkmıştır.

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RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM bu akşam ekranlarda! Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Bu mutant hayvanlar, Kuzey Amerika'nın içine kadar girerek karşılarına çıkan her şeyi yok etmektedirler. Okoye, itibarsız bir genetik mühendisiyle işbirliği yaparak, hem dünyayı hem de en yakın arkadaşını kurtaracak bir panzehir bulmak için mücadele edecektir.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM bu akşam ekranlarda! Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Çekimler Nisan 2017'de Chicago'da başladı. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 Nisan 2018'de Warner Bros. Pictures tarafından 2D, RealD 3D ve IMAX olarak yayınlandı. Dünya çapında 428 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve eleştirmenlerden görsel efektler için övgü ancak hızı ve hikayesinin eleştirileriyle karışık eleştiriler aldı.

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM bu akşam ekranlarda! Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu ne, oyuncuları kim?

RAMPAGE: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Jeffrey Dean Morgan

Joe Manganiello

Dwayne Johnson

Malin Akerman

Naomie Harris

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