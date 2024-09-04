Giriş Tarihi: 04.09.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
14:10
REBİÜLEVVEL AYI ne zaman? Diyanet ile Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?
Muharrem ve Safer aylarının ardından gelen Rebiülevvel ayı, yüz binlerce Müslüman tarafından heyecanla karşılanıyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan b u ayda Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili kutlanır. Bu ayda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar araştırmalarına başladı. Peki, Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir