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Giriş Tarihi: 04.09.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 14:10

REBİÜLEVVEL AYI ne zaman? Diyanet ile Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?

Muharrem ve Safer aylarının ardından gelen Rebiülevvel ayı, yüz binlerce Müslüman tarafından heyecanla karşılanıyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan b u ayda Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili kutlanır. Bu ayda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar araştırmalarına başladı. Peki, Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir

REBİÜLEVVEL AYI ne zaman? Diyanet ile Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?

Rebiülevvel ayının gelmesiyle birlikte, bu mübarek ayı ibadetler ve dualarla geçirmek isteyen Müslümanlar araştırmalarına başladı. Bu ayı maneviyatla dolu geçirmek isteyenler hangi ibadetlerin yapılacağı merak ediliyor. Peki, Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir?

REBİÜLEVVEL AYI ne zaman? Diyanet ile Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.
İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 4 Eylül 2024 Çarşamba günü idrak edilmeye başlanacak.

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REBİÜLEVVEL AYI ne zaman? Diyanet ile Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?

REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

REBİÜLEVVEL AYI ne zaman? Diyanet ile Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.

REBİÜLEVVEL AYI ne zaman? Diyanet ile Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?

Rebiülevvel Ayı Duası:

"Allah'ım! Rebiülevvel ayının hürmetine, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) şefaatiyle, bizleri affet ve bağışla. Bu mübarek ayda yapacağımız ibadetleri, duaları ve zikirleri kabul eyle. Peygamberimizin yolunda, O'nun sünnetine uygun bir yaşam sürmeyi bizlere nasip et. Kalplerimize Peygamber sevgisi ve O'nun ahlakını yerleştir. Ya Rab! Peygamber Efendimizin şefaatine nail olan kullarından eyle. Bizleri dünya ve ahirette O'nun izinden ayırma. Amin."

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