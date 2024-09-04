REBİÜLEVVEL AYI ne zaman? Diyanet ile Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları nelerdir?

Rebiülevvel Ayı Duası:

"Allah'ım! Rebiülevvel ayının hürmetine, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) şefaatiyle, bizleri affet ve bağışla. Bu mübarek ayda yapacağımız ibadetleri, duaları ve zikirleri kabul eyle. Peygamberimizin yolunda, O'nun sünnetine uygun bir yaşam sürmeyi bizlere nasip et. Kalplerimize Peygamber sevgisi ve O'nun ahlakını yerleştir. Ya Rab! Peygamber Efendimizin şefaatine nail olan kullarından eyle. Bizleri dünya ve ahirette O'nun izinden ayırma. Amin."